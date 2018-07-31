Эксперты составили рейтинг российских регионов, где делают лучшее вино

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Cервис Tvil.ru определил пятерку российских регионов, где производят лучшие вина.
Ожидаемо в нее вошли Крым, Краснодарский край и Ставрополье, а также Ростовская и Тверская области.
В Крыму лучшие вина производят как на Южном берегу (Алуштинская долина, Красный Камень), так и на Восточном берегу (Новый Свет, Судакская, Коктебельская и Солнечная долины), а также в Бахчисарайском районе и в Балаклаве под Севастополем.
© Фото : предоставлено пресс-службой Alma Valley
В Краснодарском крае за вином туристы отправляются на Тамань, в Анапу, Геленджик, Крымск, Новокубанск и Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
В Ставрополье хорошее вино стоит искать в Пятигорске и долине Кумы, в Ростовской области — в Азовском и Цимлянском районах, а в Тверской области — в Весьегонске.
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