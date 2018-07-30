Привлекательные для туристов провинции Египта могут получить свои логотипы

КАИР, 30 июл — РИА Новости. Проект формирования у иностранных туристов привлекательного и понятного образа отдельных провинций Египта был озвучен в ходе молодежного форума, который завершился накануне в Каирском университете при участии президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Как пишет египетская газета "Йоум7", идею создания бренда для провинций и его активного продвижения на мировом рынке предложили молодые активисты из Луксора. В этом уникальном городе и его окрестностях расположены одни из самых привлекательных для туристов всего мира памятников — гробницы и храмы Древнего Египта. В провинции Луксор некоторое время назад при поддержке губернатора стартовал пилотный проект создания бренда, разработкой которого занялись студенты и профессора Германско-египетского университета.
"Проект визуализации образа Луксора нацелен, прежде всего, на молодежь, чтобы заинтересовать ее древнеегипетской историей, показать, что история и памятники могут быть "в моде", а их посещение — престижным и интересным", — рассказали инициаторы проекта.
Они представили на молодежном форуме в Каире макет логотипа Луксора, при создании которого использовались современные яркие образы в сочетании с иероглифическими символами, рекламный слоган: "Луксор: по другую сторону истории", а также поделились идеями брендирования провинции, куда, в том числе, войдет работа по продвижению бренда в социальных сетях и специальный туристический сайт в интернете. Авторы стартапа настаивают, что "однажды созданный качественный "туристический" образ уже не должен видоизменяться, меняться должны формы его подачи и продвижения в зависимости от требований времени".
Президент Египта по итогам каирского молодежного форума распорядился развить инициативу Луксора и подготовить проект Branding Egypt, в ходе реализации которого свои логотипы получат все привлекательные для туристов провинции.
Молодежную инициативу оценили и в парламенте Египта. Представители парламентского комитета по туризму уверены, что современные и нестандартные решения в туристической сфере будут способствовать развитию этой отрасли.
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