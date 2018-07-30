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Другая Москва. Как попасть в необычные места столицы
08:0030.07.2018
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Дом Мельникова в Кривоарбатском переулке в Москве
© Depositphotos / Violin

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Российский Гауди, замки, привидения и булгаковская Маргарита — Москва способна многое предложить туристам и за пределами привычных маршрутов. Где увидеть самые необычные дома, почему после Барселоны обязательно стоит прогуляться по российской столице, какая живность водится на Яузе и как попасть во "внутреннее Подмосковье" — в материале РИА Новости.

Шаг в сторону

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛубочный переулок – самый короткий в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Лубочный переулок – самый короткий в Москве

Основные маршруты в Москве известны — это знаковые достопримечательности города: Красная площадь, Музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея, ГМИИ имени А. С. Пушкина. Также популярны обзорные экскурсии по столице, прогулки, например, по Арбату.

Но даже на исхоженных туристических тропах можно увидеть абсолютно необычные объекты, стоит только свернуть или пройти-проехать чуть дальше, чем указано в путеводителях.

"Семь сестер" и балерина

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова

"Семь сестер", семь знаменитых сталинских высоток интересуют и самих москвичей, и туристов со всей России, и иностранцев. На экскурсиях по "городу на семи холмах" можно узнать о строителях и архитекторах, службе госбезопасности, секретах клумб и фонтанов и зачем подходить к главному зданию МГУ со счетчиком Гейгера. "Такие экскурсии часто заказывают российские туристы и иногда иностранные, — рассказывает руководитель туркомпании "Незабываемая Москва". — Правда, внутрь высоток туристов не водят: в некоторых из них — режимные объекты, пропускная система".

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© Depositphotos / oroch2
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Попасть в высотки можно — и не только в те, где находятся отели, но и в обычный жилой дом.

Особенно интересно это будет ценителям балета: музей-квартира Галины Улановой находится в высотке на Котельнической набережной. Посещение — по предварительной записи.

Гости в отзывах хвалят и экскурсоводов, и интерьеры, и уникальные экспонаты. Благодарят за возможность почувствовать эпоху, а в ней — жизнь балерины. Ну и, конечно, отмечают виды из окна и помпезность самой высотки.

Привидения, фабрики и деловая Москва

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкСтена в подъезде у мемориальной квартиры Михаила Булгакова
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Стена в подъезде у мемориальной квартиры Михаила Булгакова
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© Фото : предоставлено пресс-службой "Чернобыль тур"
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Популярны у туристов, преимущественно российских, "мистические" места Москвы, прежде всего связанные с писателем Михаилом Булгаковым и романом "Мастер и Маргарита". Но есть и другие "ведьмы и привидения" города, например, пушкинских времен. Более того, даже некоторые здания, в которых сейчас расположены посольства различных стран, могут похвастаться легендами о потусторонних обитателях

Для прагматиков — деловая Москва. "Я бы отметил комплекс "Москва-Сити", почти все зарубежные коллеги так или иначе туда приезжают", — говорит главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Небоскребы делового центра "Москва-сити"

Из менее очевидных, но интересных объектов, по его словам, стоит выделить бывшие фабрики и заводы — "Красный Октябрь", Artplay, Винзавод, превращенные в современные арт-пространства. Многие также с удовольствием посещают парк Горького и музей современного искусства "Гараж".

Цилиндр с сотами

Туристы, гуляющие по старейшей пешеходной улице Москвы — Арбату, далеко не всегда обращают внимание на уникальное строение, скрывающееся в переулке. Дом архитектора Константина Мельникова (Кривоарбатский переулок, 10) — цилиндрическое белое здание с окнами-сотами — хорошо известен специалистам во всем мире. Это образец архитектурного авангарда — шедевр структурной изобретательности.

© РИА Новости / Кривобок РусланПерейти в фотобанкОдноквартирный жилой дом на Кривоарбатском переулке. Архитектор Константин Мельников.
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Одноквартирный жилой дом на Кривоарбатском переулке. Архитектор Константин Мельников.

С 2014 года он открыт и для посетителей, экскурсии проводятся ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Правда, попасть туда непросто. "Продажа билетов на посещение музея с экскурсией в июле и первой половине августа завершена, — сообщается на сайте музея. — Билеты на посещение Дома Мельникова во второй половине месяца (16-31 августа) появятся в продаже 1 августа в 11:00 по московскому времени".

Двор дома открыт в светлое время суток, кроме того, там проводятся лекции, мастер-классы.

Замки и Гауди

© РИА Новости / Эдуард ПесовПерейти в фотобанкБывший особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, Москва
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Бывший особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, Москва

Также в Москве есть и свои "замки". О них подробно рассказывают на авторских экскурсиях: "То, что мы осматривали в рамках пешеходной экскурсии, лишь отдаленно напоминало типичные средневековые замки. Скорее это удачные стилизации, особняки с характерными для замков архитектурными элементами".

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Как правило, речь идет о доходных домах, особняках конца XIX — начала ХХ веков.

Среди "замков" есть даже типография и кооперативный жилой дом.

Многие построены по проектам архитектора Федора (Франца-Альберта) Шехтеля.

© Эдуард ПесовБывший особняк Саввы Морозова на Спиридоновке. Сейчас в нем находится приемная Министерства иностранных дел России
© Эдуард Песов
Бывший особняк Саввы Морозова на Спиридоновке. Сейчас в нем находится приемная Министерства иностранных дел России

"Удивительное совпадение — практически в одно и то же время, когда Гауди творил в Барселоне, в Москве творил один из самых величайших архитекторов России", — так начинается описание московского "бонуса" к программе тура по Испании "Гауди. Архитектура для жизни", созданного проектом "Путешествия ручной сборки". Это как раз о Федоре Шехтеле. Без его построек, по мнению авторов программы, представление об идеальной архитектуре для жизни будет неполным.

Стоит посмотреть и особняк Рябушинского со знаменитой лестницей-волной, которую архитектор установил в холле, она как раз напоминает творения испанского архитектора Антонио Гауди. Там расположен музей писателя Максима Горького.

© В. ХоменкоПерейти в фотобанкОсобняк Рябушинского в Москве
© В. Хоменко
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Особняк Рябушинского в Москве

Внутреннее Подмосковье

Если удаляться от центра города, то первое, что, по словам экспертов, интересует туристов, — это усадьбы Коломенское и Царицыно.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушки в музее-усадьбе "Коломенское" в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушки в музее-усадьбе "Коломенское" в Москве

ВДНХ сейчас также пользуется популярностью, но мало кто из гостей города продвигается дальше на северо-восток. А зря. "Усадьба Свиблово — это Венеция с сетью искусственных каналов и дюжиной мостиков", — описывает экскурсию по окрестностям Яузы историк и экскурсовод Андрей Леднев. По его словам, на реке обитают "редкие водоплавающие птицы, красноухие черепахи, прибрежные заросли прореживают бобры".

Там же можно увидеть "Храм Воздуха" — восстановленную ротонду на острове в окружении мостов.

© Depositphotos / BalakateРотонда "Храм Воздуха" на территории усадьбы Свиблово
© Depositphotos / Balakate
Ротонда "Храм Воздуха" на территории усадьбы Свиблово

"Я была в парке Горького, Нескучном саду, здесь, на Яузе, в районе Свиблово, мне даже больше понравилось", — призналась учительница Ирина Тимофеева, приехавшая в Москву из Краснодара.

Это пока еще идиллическое место — тоже Москва, живая и зеленая, своеобразное "внутреннее Подмосковье".

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