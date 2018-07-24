Почти 130 миллиардов рублей принесли российские туристы Таиланду

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Турпоток из России в Таиланд за первые шесть месяцев этого года составил около 851 тысячи человек, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 18,3%, сообщает АТОР.
В общей сложности российские туристы с начала года принесли Таиланду около 67,9 миллиарда бат (129 миллиардов рублей), что на 19,6% выше прошлогоднего показателя.
Таким образом, Россия остается для таиландского турбизнеса одним из ключевых рынков, опережающим по объемам и США, и Австралию, и все европейские страны.
Эксперты обращают внимание на то, что столь позитивная динамика турпотока из России в первом полугодии объясняется в основном успехом первых четырех месяцев высокого зимнего сезона. В январе-апреле количество прибытий в Таиланд из РФ было значительно выше показателей за аналогичные месяцы предыдущего года.
Но показатели мая и июня оказались хуже прошлогодних (спад российского турпотока в сравнении с аналогичными месяцами 2017 года составил 13% и 16,2% соответственно).
Впрочем, традиционно удельный вес мая, июня и других летних месяцев в "общей корзине прибытий" россиян в Таиланд невелик, что и объясняет общую позитивную динамику полугодия. Для сравнения, в июне (низкий сезон) Таиланд принял всего 48,5 тысячи россиян, тогда как в январе (высокий сезон) – 226,8 тысячи.
Предполагается, что из-за высокой популярности Турции в этом сезоне Таиланд вплоть до начала октября будет пользоваться сравнительно небольшой популярностью у россиян. По прогнозам тайских аналитиков, в ближайшие месяцы до октября в Таиланд будут ежемесячно прибывать 40-50 тысяч туристов из России.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.