Почти 130 миллиардов рублей принесли российские туристы Таиланду

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Турпоток из России в Таиланд за первые шесть месяцев этого года составил около 851 тысячи человек, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 18,3%, сообщает АТОР.

В общей сложности российские туристы с начала года принесли Таиланду около 67,9 миллиарда бат (129 миллиардов рублей), что на 19,6% выше прошлогоднего показателя.

Таким образом, Россия остается для таиландского турбизнеса одним из ключевых рынков, опережающим по объемам и США, и Австралию, и все европейские страны.

Эксперты обращают внимание на то, что столь позитивная динамика турпотока из России в первом полугодии объясняется в основном успехом первых четырех месяцев высокого зимнего сезона. В январе-апреле количество прибытий в Таиланд из РФ было значительно выше показателей за аналогичные месяцы предыдущего года.

Но показатели мая и июня оказались хуже прошлогодних (спад российского турпотока в сравнении с аналогичными месяцами 2017 года составил 13% и 16,2% соответственно).

Впрочем, традиционно удельный вес мая, июня и других летних месяцев в "общей корзине прибытий" россиян в Таиланд невелик, что и объясняет общую позитивную динамику полугодия. Для сравнения, в июне (низкий сезон) Таиланд принял всего 48,5 тысячи россиян, тогда как в январе (высокий сезон) – 226,8 тысячи.

Предполагается, что из-за высокой популярности Турции в этом сезоне Таиланд вплоть до начала октября будет пользоваться сравнительно небольшой популярностью у россиян. По прогнозам тайских аналитиков, в ближайшие месяцы до октября в Таиланд будут ежемесячно прибывать 40-50 тысяч туристов из России.