В Германии впервые выберут ночного мэра одного из городов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В немецком Мангейме пройдут выборы ночного мэра, в зоне ответственности которого окажется вся жизнь города в темное время суток, сообщает "ЕвроПульс".
В Мангейме всего 300 тысяч жителей, и на позицию ночного мэра, которому придется работать 50 часов в месяц за зарплату в 1,2 тысячи евро, поступило 40 заявок.
Специальный совет, состоящий из представителей городских властей и управляющих ночными заведениями, выбрал 10 кандидатур, которые и будут вынесены на голосование. Среди них есть повара, диджеи и музыканты, а есть и представители более "серьезных" профессий — например, преподаватель экономики в университете. Каждый кандидат представляет жителям Мангейма свою программу.
Должности ночных мэров уже существуют в некоторых европейских городах (например, в Лондоне и Амстердаме), но в Германии Мангейм станет первым городом с ночным мэром.
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