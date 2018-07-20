Московская прокуратура начала проверку "Натали Турс"

МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку туристической компании "Натали Турс", сообщила РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

"В связи с поступившими обращениями граждан прокуратура города организовала проверку в отношении компании "Натали Турс". В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туризме. Результаты проверки на контроле у прокурора города", — сказала Нефедова.