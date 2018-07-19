В Ирландии благодаря аномальной жаре обнаружили новый Стоунхендж

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ученые Ирландии нашли следы хенджа – круглой площадки, окруженной земляным валом, который может стать новой достопримечательностью страны, сообщает BBC News.

Найти сооружение помогла аномальная жара: трава над обломками камней была не такой желтой, как окружающая. Необычный рисунок привлек внимание сначала фотографов, а затем – археологов.

По своей природе найденное в 40 километрах от Дублина сооружение, возрастом более пяти тысяч лет, было аналогично Стоунхенджу. Благодаря сохранившимся основаниям, ученые заключили, что диаметр хенджа составлял около 150 метров, и он мог вмещать несколько тысяч человек.