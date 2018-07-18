В приморском заповеднике спасли редкую «птицу счастья»

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Одну из самых красивых птиц Приморского края — восточного широкорота — спасли сотрудники национального парка "Земля леопарда", сообщает пресс-служба заповедника.

Это довольно редкая птица в России, численность которой за последние десятилетия сокращается. Широкорот распространен в Индии, Японии, Китае и даже в Австралии. Приморский край и юг Хабаровского края являются северной границей ареала.

Приморскую "синюю птицу" с травмой нашли в центральной части нацпарка у дороги, у нее практически отсутствовал хвост. Пернатый мог стать жертвой атаки хищника либо был случайно задет проезжающим автомобилем.

В течение нескольких дней птица приходила в себя, поврежденный хвост начал быстро восстанавливаться.

Сотрудники даже прозвали найденыша "птицей счастья". Кстати, на английском языке восточного широкорота называют "долларовой птицей" из-за узора под крыльями.

После нескольких тренировочных полетов широкорот смог твердо встать на крыло и улететь.