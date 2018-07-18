Власти Москвы ожидают роста зарубежных туристов по fan-id

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти Москвы ожидают притока иностранных туристов, которые приедут в столицу по fan-id, заявил глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев в среду.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что иностранцам, у которых есть паспорт болельщика, будет предоставлено право многократного безвизового въезда в Россию, которое будет действовать до конца года.

"Буквально недавно сказал, что все болельщики чемпионата мира с fan-id могут воспользоваться безвизовым въездом в страну до конца 2018 года. Я думаю, что это будет способствовать еще дополнительному притоку иностранных гостей и конечно в Москву", — сказал Гуляев, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Он отметил, что при проведении ЧМ в столице "по большому счету не было огрех" и напомнил, что президент ФИФА уже высоко оценил проведение в России мундиаля.

Глава ведомства подчеркнул, что почти на 56% выросло количество гостей из дальнего зарубежья. "За этот месяц нас посетило порядка 1,2 миллиона человек из разных стран", — напомнил он.