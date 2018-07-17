В Эквадоре построили пирамиду из полумиллиона роз

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В эквадорском городе Педро-Монкайо построили пирамиду из полумиллиона роз и тем самым надеются побить мировой рекорд по самому крупному цветочному оформлению, сообщает CGTN.

Скульптура сделана на каркасе из металлической сетки, в ячейки которой и вставлены цветы. Площадь пирамиды составила более тысячи квадратных метров.

Мэр города заявил, что местные жители выращивают розы более 30 лет и хотят доказать, что их цветы — самые лучшие в мир. Удалось ли им это сделать — станет известно чуть позже.