Аэропорт Сочи обслужил на 12% больше пассажиров, чем год назад

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пассажиропоток Международного аэропорта Сочи за первые 6 месяцев 2018 года составил 2 735 042 человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается на официальном сайте аэропорта.

Услугами авиакомпаний на внутренних рейсах воспользовались более 2,6 миллионов пассажиров (+10%), на международных – около 118 тысяч пассажиров (+59%).

В дни Чемпионата мира по футболу с 15 июня по 8 июля 2018 года Международный аэропорт Сочи обслужил более 660 тысяч пассажиров на прилет и вылет.

Пресс-служба заявляет, что аэропорт справился с возросшей нагрузкой, предоставив пассажирам внутренних и международных рейсов и авиакомпаниям достойное обслуживание.

Сотрудники аэропорта имеют опыт обслуживания участников и гостей крупных событий российского и международного уровня. Среди них – Олимпийские и Паралимпийские игры, российский этап "Формулы 1", Кубок конфедераций 2017 года и другие.