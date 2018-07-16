Заполняемость отелей Шарм-эш-Шейха в Египте летом превысила 50%

КАИР, 16 июл — РИА Новости. Заполняемость отелей на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в летний сезон достигла 50% и продолжает расти, заявил глава ассоциации инвесторов туристического сектора провинции Южный Синай Хишам Али.
"Отели Шарм-эш-Шейха впервые с 2015 года заполняются на 50% и выше в этом сезоне. Мы ожидаем, что рост заполняемости продолжится, поскольку впереди праздник Ид аль-Адха (один из важнейших исламских праздников жертвоприношения), когда значительно вырастет число туристов из арабских стран и Египта", — сказал Хишам Али египетской газете "Йоум7".
Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну.
На первом месте по числу туристов в Египте находилась Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.
После крушения российского самолета многие страны приостановили полеты в Египет, туристическая отрасль страны пережила глубокий кризис. Египетские власти приняли серьезные меры для восстановления безопасности аэропортов, и туристы стали постепенно возвращаться на Красное море. Россия пока не возобновила чартерные перелеты на курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады. Ожидается, что переговоры между Москвой и Каиром о восстановлении турпотока продолжатся в этом году.
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