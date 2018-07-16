В Израиле в начале августа пройдет крупнейший оперный фестиваль

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пятый по счету Оперный фестиваль в израильском Акко в этом году пройдет со 2 по 4 августа в Крепости крестоносцев Старого города, сообщает министерство туризма Израиля.

Акко — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, один из самых древних городов страны. Он находится в Западной Галилее недалеко от Хайфы на берегу Средиземного моря.

Специально для фестиваля этого года, под руководством дирижера Итана Шмайссера, была поставлена опера "Орфей и Эвридика" на музыку венского композитора Кристофа Виллибальд фон Глюка. Также гости смогут насладиться музыкальной фантазией Shirit Lee Weiss, которая перенесет слушателей в мир дикой природы.

Программу фестиваля также дополнит новаторская постановка для всей семьи White Box Рони Брендштера.