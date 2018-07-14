Ученые выяснили, почему кенгуру в Австралии вели себя как пьяные

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ученые выяснили причину странного поведения кенгуру в юго-восточной Австралии, которое попало на видео. Животные отравились травой фаларис, которая очень токсична для крупных сумчатых, сообщает Live Science.

Под действием токсинов фалариса, кенгуру теряют способность прыгать и ориентироваться в пространстве. Трава может привести к трудностям с равновесием не только у кенгуру, но и у овец и крупного рогатого скота.

По словам ученых, в этом году случаев отравления кенгуру больше, чем обычно, что связано с распространением фалариса.