Мягкий климат, густые леса, чистый воздух, Белое море, заповедники, десятки тысяч озер и рек, первый в России курорт, основанный еще Петром I, — «Марциальные воды», Валаам, Кижи, Кивач, сплавы на байдарках, рыбалка зимой и летом — все это на слуху, многие путешественники уже давно в курсе, зачем ехать в этот заповедный край.

Но даже для опытных туристов Карелия может открыться совершенно по-новому.