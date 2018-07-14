У водопадов Ахвенкоски дядя Юра, торгующий разнообразным вареньем (даже из мухоморов), медом и чаем, угощает холодным морсом из морошки (денег не надо, просто попробуйте — это вкусно!). Непонятно, кто научил доброго дядю Юру секретам успешных продаж, только после освежающего морса у него хочется купить все и сразу. Как хочется всего и сразу в самой Карелии — и она не обманет ожиданий. Куда ехать за чудесами природы и яркими, даже экстремальными впечатлениями — в материале РИА Новости.
Чем можно точно заняться в Карелии, так это релаксировать в симпатичных отелях посреди леса, кататься на лодках по прозрачным озерам, спускаться в прохладные пещеры Рускеалы, колесить на багги среди уникальных природных ландшафтов и ловить долгожданные приятные эмоции.
Мягкий климат, густые леса, чистый воздух, Белое море, заповедники, десятки тысяч озер и рек, первый в России курорт, основанный еще Петром I, — «Марциальные воды», Валаам, Кижи, Кивач, сплавы на байдарках, рыбалка зимой и летом — все это на слуху, многие путешественники уже давно в курсе, зачем ехать в этот заповедный край.
Но даже для опытных туристов Карелия может открыться совершенно по-новому.
Десятки, даже сотни километров по приличным трассам Ленинградской области, потом, ближе к границе двух регионов, лучше сбавить скорость (ремонтные работы) — и вы в Карелии.
От Петербурга до Сортавалы можно добраться за три с половиной часа, по пути есть где остановиться перекусить, но лучше присмотреть такие места заранее: иногда десятки километров едешь по лесам, и вокруг ничего, кроме живописных пейзажей (телефонная связь и интернет тоже местами исчезают).
В Карелии так много заслуживает внимания, а республика столь большая, что за одну поездку все основные маршруты просто не осилить.
Даже если организовать отдых только в Северном Приладожье, недалеко от Сортавалы, каждый день можно увидеть что-то новое.
Красив в любое время года — уникальный природный комплекс находится посреди мраморного месторождения, которое занимает несколько десятков квадратных километров и разведано до глубины более пятисот метров.
Цвет полосчатого мрамора варьируется от сине-серого, зеленовато-серого, белого до почти черного. Им облицован Исаакиевский собор, выложен пол Казанского собора. Рускеальский мрамор использовался в интерьерах Эрмитажа, Мраморного дворца и Михайловского замка, а в XX веке — при строительстве подземных залов станций «Приморская» и «Ладожская» Петербургского метрополитена.
В парке стоит спуститься в тоннель и увидеть горные породы изнутри. В пещерах есть подземное озеро во льду. Там возводят ледовые дворцы и скульптуры, которые постепенно тают, а экскурсии проходят в сопровождении свето-музыкального шоу.
Можно заняться и экстремальным туризмом: в парке есть спуск в провал, подледное плавание, троллей (скоростной спуск на веревке). Летом можно плавать на лодках по Мраморному озеру.
При входе в парк — несколько кафе, сувенирные магазины (лучше сразу закупиться — тут, пожалуй, лучший выбор в Сортавале, правда, цены не особенно радуют), а на выходе — оригинальное отделение «Почты России» в виде симпатичной избушки.
Еще обязательный туристический аттракцион — выложить из камней (а их вокруг, естественно, много) обратную пирамиду, то есть постараться, чтобы внизу удержался самый маленький камень. Те, кому это удается, могут надеяться на чудо: рано или поздно придут сказочные тролли и унесут с собой камушки (и мечты, соответственно, сбудутся).
Название поселка Рускеала, вероятно, произошло от местного названия реки Тохмайоки — Русколка (от карельского ruskea — коричневый, рыжий, красный). В ней вода всегда коричневая, темно-рыжая — из-за растворенных соединений железа. Особенно хорошо это видно на водопадах Ахвенкоски, до которых можно быстро доехать из горного парка «Рускеала».
Сами водопады невысокие — до четырех метров, экстремалы преодолевают их на каяках. Интересны они не только цветом, но и необычной окружающей территорией.
При входе разбит небольшой сквер с симпатичными деревянными статуями, есть подвесной мост, проложен специальный маршрут вокруг водопадов.
Именно в этих местах снимали некоторые эпизоды фильма «А зори здесь тихие», а также «Темный мир» — для него соорудили муляж рубленой избы, который так тут и остался.
В Карелии разрешена охота на кабанов, косуль, бобров и водоплавающую птицу, в многочисленных озерах и реках водятся лосось, окунь, лещ, налим, язь, щука, хариус, ряпушка. Стоит, конечно, посоветоваться с местными, куда поехать на рыбалку или охоту, а также по ягоды и грибы.
Зимняя рыбалка, естественно, тоже есть, как и разные лыжные маршруты, а также экстремальные спортивные развлечения на льду и в заснеженных лесах.
По воде отсюда можно попасть на остров Валаам в северной части Ладожского озера.
Там памятник русского зодчества — действующий Валаамский мужской монастырь. Конечно, там надо побывать.
Кстати, сквозь леса, небольшие деревни и хутора в окрестностях Сортавалы проложено много маршрутов: зимой — для снегоходов, летом — для квадроциклов и багги.
«Когда мы присматривали интересные маршруты, словно попадали в прошлое, на десятки лет назад, — рассказывает руководитель и инструктор спортивного центра Иван Анненков. — Мы действительно ехали по дорогам, по которым с сороковых годов прошлого века не ездил никто. С тех пор как из этих мест ушли финны (эвакуировались буквально за два дня — после окончания Зимней войны 1939-1940 годов), остались только хутора и небольшие заброшенные поселения в лесах. Так сюда потом никто и не добрался».
«Финский хутор», «Мраморный каньон», «Песчаные дюны», «Лесная сказка» — эти и другие маршруты рассчитаны как на тех, кто готов к экстремальным испытаниям, так и на обычных, не ищущих приключений, туристов.
После всех экскурсий, водопадов, пещер, походов по грибы и ягоды и экстремальных развлечений в Карелии, конечно, обязательно нужно пойти в сауну — зачем нарушать традиции?
Мест, где можно хорошо отдохнуть, пожить с комфортом, в Сортавале все больше. Есть недорогие гостевые домики и турбазы, в самом городе — одноименная гостиница. Есть «Финское имение» и "Хутор Ярви", отель "Ламберг", гостевые комплексы «Времена года» и Rantue, а также множество апартаментов, доступных на сайтах бронирования.
На природе, конечно, лучше поселиться на берегу озера или реки — например, в отелях «Точка на карте. Сортавала» или «Дача Винтера».
В первом — комфортно, демократичные цены, все аккуратно и красиво, по-европейски.
Во втором — еще более комфортно, есть музей «Дача Винтера», ресторан высокой кухни с шикарным видом, прокат автомобилей, банный комплекс и длинная и узкая сосновая Аллея желаний.
Куда обязательно стоит пойти хотя бы для того, чтобы загадать желание вернуться в эти места.
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