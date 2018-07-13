Без движения: в Мадриде все меньше места для "живых статуй"

МАДРИД, 13 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Мэрия Мадрида решила урегулировать давнюю проблему города – засилье на центральных площадях, наиболее посещаемых туристами, мимов и "живых статуй". Среди причин городские власти называют борьбу с терроризмом.

На площади Пуэрта-дель-Соль стоят несколько Микки Маусов и Дональд Дак, дружелюбно приветствующие туристов. Иногда предлагают купить воздушные шарики. Еще совсем недавно компанию им составляли многочисленные "живые статуи", привлекающие куда большее внимание иностранцев. Теперь летящие мотоциклисты, бегущие в атаку американские солдаты, игрок в шахматы исчезли. Вместе с ними сократилось количество туристов, которые рассматривали удивительных актеров, часами стоящих, летящих, лежащих практически без движения.

Грустный Чарли

© РИА Новости / Елена Шестернина Мим в образе Чарли Чаплина площади в Мадиде. 13 июля 2018 © РИА Новости / Елена Шестернина Мим в образе Чарли Чаплина площади в Мадиде. 13 июля 2018

Одиноко сидит на площади лишь Чарли Чаплин. Раньше он позировал с огромным сундуком, собачкой и ребенком из папье-маше. Сейчас вся эта экипировка дома. Он боится ее приносить из-за "возможных проблем с полицией". "Я больше ничего не могу заработать. Закончится тем, что я пойду воровать", — признается грустный Чарли. У него сильный английский акцент. Мужчина, когда-то работавший в области строительства, приехал в Мадрид десять лет назад. У него серьезные проблемы со здоровьем, ему уже за 60, и найти нормальную работу он не может.

"Во всем виноват Санчес (Педро Санчес — премьер-министр Испании, который вступил в должность в начале июня – ред.). Он пришел, а на следующий день всех отсюда выгнали. При Народной партии такого не было, — выдвигает он свою версию последних городских событий. — Чтобы выгоняли мимов – да такого нигде нет – ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Риме".

Борьба с терроризмом

В настоящее время в городе нет законодательства, регулирующего деятельность мимов, – большинство из них мигранты, зачастую нелегальные, для которых это единственный способ заработать на жизнь.

"В принципе это абсолютно законная деятельность, необходимости получать разрешение нет. Но эти люди не должны блокировать общественные места или заниматься уличной торговлей", — пояснили РИА Новости в мэрии. Однако "в последние месяцы в центральных районах, в первую очередь на Пуэрта-дель-Соль, на площади Майор и в округе их число сильно увеличилось", обращают внимание городские власти.

"А эти зоны представляют собой художественно-исторический интерес, здесь очень много туристов, и поэтому мы приняли решение ограничить деятельность этих людей именно здесь – по причинам защиты пешеходов и исторических памятников. А также в связи с необходимостью обеспечения безопасности в местах большого скопления людей, в Испании действует четвертый уровень террористической угрозы", — пояснили в мэрии.

Городские власти в настоящее время "ищут наилучший выход" для того, чтобы "живые статуи" могли стоять на улицах "в рамках закона". "Рассматривается возможность каким-то образом урегулировать их деятельность, чтобы навести порядок в общественных местах", — заявили в мэрии. При этом, считают там, эти меры должны соблюдать права "тех людей, которые вносят свой вклад в уличную культуру Мадрида, и который признает весь город".

Куда дальше

© РИА Новости / Елена Шестернина Люди в костюмах Микки Мауса и Дональд Дака на площади в Мадриде © РИА Новости / Елена Шестернина Люди в костюмах Микки Мауса и Дональд Дака на площади в Мадриде

"Живые статуи" с двух главных площадей столицы отправились на ближайшие улицы – где, видимо, они меньше мешают прохожим и, очевидно, представляют меньшую "террористическую угрозу".

Споткнувшийся на банановой кожуре официант, держащий на четырех пальцах поднос с бокалами, теперь работает на новом месте – в двухстах метрах от Пуэрта-дель-Соль. Он признает, что здесь его полиция не трогает. Но на "нулевом километре" он зарабатывал гораздо больше. Большинство "живых статуй", говорит он, сначала перебрались на Восточную площадь перед Королевским дворцом. "Но вчера там тоже запретили стоять. Куда дальше пойдут – не понятно", — рассказал он.

Компания из Микки Мауса, Минни Маус и Человека-паука продают шарики. Они заверяют, что новые ограничения их не касаются. "Полиция иногда подходит и просит открыть лицо – но это из-за террористической угрозы", — говорит мужчина лет за 50. Он заверяет, что давать деньги в Мадриде уличным актерам "дело добровольное". "Никто никогда не требует ничего от туристов. Но они все равно жалуются на нас", — говорит он. При этом Минни Маус упорно просит у корреспондента РИА Новости "денег на бутылку воды". Два евро ее не устроили и она просит еще. Сколько зарабатывают, актеры не признаются. "Это же шарики по одному евро. Сколько на них можно заработать?" — говорит Микки Маус.

Исполнители пантомим стали не первыми жертвами решений городских властей. Еще зимой мэрия ввела новые правила для уличных музыкантов, установив расписание, когда они могут играть, запретив работать в ряде центральных районов и потребовав запрашивать разрешение у муниципалитета. При этом требование, введенное несколько лет назад предыдущими властями испанской столицы, согласно которому все уличные музыканты должны были сдавать экзамен, отменили. Мера оказалась бессмысленной – многие профессиональные музыканты с улиц ушли, а на их места пришли "музыканты-попрошайки".