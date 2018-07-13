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Туристы могут добиться компенсаций от "Натали Турс" с помощью исков
Сюжет:
Ситуация с "Натали Турс" (72)
09:4213.07.2018
(обновлено:09:50 13.07.2018)
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Турагентство Натали Турс
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Общественная организация "Клуб защиты прав туриста" подала иск в Таганский суд Москвы о признании факта прекращения туроператорской деятельности ООО "Панорама Тур" (юридическое лицо компании "Натали Турс"), сообщил РИА Новости адвокат Федор Коробков. Юристы, которые также работают в туротрасли подчеркивают, что клиенты компании могут обращаться в суд и самостоятельно, это поможет вернуть деньги или получить страховку.

Исключить из реестра

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВывеска туроператора "Натали Турс"
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска туроператора "Натали Турс"

Адвокат уточнил, что "Клуб защиты прав туриста" подал иск в суд от своего имени как общественная организация. "Если суд признает факт прекращения туроператорской деятельности "Натали Турс", это позволит исключить компанию из реестра турператоров, а пострадавшие туристы смогут обратиться за страховкой", — сказал эксперт.

"Публичное заявление туроператора об аннуляции всех туров свидетельствует о невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта, — поясняется в иске (есть в распоряжении РИА Новости). — При этом публичное заявление только лишь об аннуляции туров, при наличии всех признаков фактического прекращения туроператорской деятельности, свидетельствует о злоупотреблении правом".

По словам Федора Коробкова, иск был подан через электронную систему. К следующему понедельнику, 16 июля, должно быть известно о принятии дела к производству.

Право Ростуризма

© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкСотрудник туристической фирмы пропускает в офис туристов, купивших путевки у прекратившей работу компании.
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Сотрудник туристической фирмы пропускает в офис туристов, купивших путевки у прекратившей работу компании.
Офис туроператора Натали Турс в Москве. 4 июля 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В АТОР рассказали, что делать туристам, купившим туры "Натали Турс"

В Правовой службе АТОР уточнили, что и у самих туристов есть право обратиться в суд: "Они могут подать досудебную претензию на возврат денежных средств в связи с неисполнением туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта и, если в течение десяти дней ответа на нее не последует или он будет отрицательным, обратиться с иском". 

Кроме того, в июне президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

"В частности, закон устанавливает право Ростуризма принимать решения об исключении из реестра туроператоров, прекративших деятельность из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта, даже в случае, если компания публично не заявила о прекращении деятельности", — уточняет руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова. Правда, закон еще не вступил в силу.

Требования к туроператору и страховщику

© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний
© Fotolia / Sebastian Duda
В зале судебных заседаний
Офис туроператора Натали Турс. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Натали Турс" аннулирует путевки с 4 июля по 30 сентября

"Объявление, размещенное на сайте ООО "Панорама Тур" 4 июля, свидетельствует о невозможности исполнения туроператором обязательств по договорам о реализации туристского продукта в период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно, — комментирует юрист, специализирующийся на делах турбизнеса, Ирина Доценко. — Это является основанием для обращения туристов в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения".

По ее словам, туристы могут обращаться в страховую компанию в двух случаях: когда туроператор заявил о невозможности исполнения обязательств либо когда он фактически перестал исполнять свои обязательства.

Туристы пишут заявления после прекращения работы турфирмы
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Ростуризм опубликовал памятку для туристов, чьи туры аннулированы

"В данном случае туристам следует заявлять требования к туроператору, в случае их неисполнения обращаться в суд, — говорит юрист. — После получения решения суда, подтверждающего факт неисполнения договора оказания туристских услуг туроператором и размер причинения реального ущерба, туристу нужно обращаться в страховую компанию". По ее мнению, такой подход должен оказаться эффективным.

Страховой случай

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОфис туроператора "Натали Турс" в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис туроператора "Натали Турс" в Москве
Пассажирка в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ростуризм успокоил россиян, чтобы они спокойно планировали отпуска

По данным Ростуризма, общий размер финансового обеспечения туроператора "Натали Турс" составляет 156,4 миллиона рублей (150,5 миллиона рублей — общий размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и 5,9 миллиона рублей размещено в фондах персональной ответственности туроператора).

"Юридически компания себя банкротом не объявляла, страхового случая пока нет, поэтому и повода для обращения нет. Мы только можем сказать, что при наступлении страхового случая со своей стороны, естественно, мы все свои обязательства в полном объеме выполнять будем", — сообщал ранее директор по связям с общественностью страховой компании "Ингосстрах" Карен Асоян.

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