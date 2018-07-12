Полет налегке: в какие города не стоит брать с собой багаж

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру проанализировал все проданные авиабилеты за год и выяснил, по каким направлениям значительно дешевле летать налегке.

Эксперты сравнивали стоимость купленных билетов, купленных с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года.

Средняя стоимость перелета с багажом в одну сторону — 8 268 рублей (на 43% выше, чем без багажа). Без багажа билет стоил 5 786 рублей, разница в цене составила около 2 500 рублей.

Больше всего экономят пассажиры, которые путешествуют налегке из Москвы в Улан-Удэ (таких 69%). Полет без чемодана для них был дешевле на 84%. На втором месте перелеты из Екатеринбурга в Крым, где пассажиры без сумок сэкономили на перелете 3 759 рублей (56%). На 53% меньше стоили билеты без багажа по маршруту Москва — Алма-Ата.

Самыми популярными у тех, кто летит налегке, стали маршруты Махачкала — Сургут (86% пассажиров летят без багажа), Москва — Назрань (82%) и Краснодар — Сочи (81%). А с чемоданами чаще всего можно встретить пассажиров на рейсах Тюмень — Салехард, Москва — Тель-Авив и Москва — Бишкек.

Как показало исследование, с багажом летают 29% пассажиров. Чаще летают без багажа мужчины и пассажиры-одиночки. Те, кто летит с багажом, покупают билеты в среднем за три недели до вылета, а те, кто летит только с ручной кладью — за две недели.

За рубеж без багажа пассажиры летают реже, чем между российскими городами. Меньше всего пассажиров с ручной кладью летит в страны дальнего зарубежья (7% пассажиров).