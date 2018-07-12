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Попались на крючок. Самые рыбные места России
08:0012.07.2018
(обновлено:19:54 12.07.2018)
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Рыбак с пойманной щукой
© Depositphotos / peter77

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Огромная щука-монстр, двухметровый сом — такие сюрпризы порой преподносят рыбакам российские водоемы. Правда, увлекаясь рыбалкой, нельзя забывать о суточных нормах улова. О рыбных местах, необычных трофеях и стоимости туров — в материале РИА Новости.

Поможет метеорит

© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкОнежское озеро в Карелии
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Онежское озеро в Карелии

Сервис бронирования жилья Tvil.ru перечислил регионы России с самым богатым уловом. С рейтингом согласились и профессиональные рыбаки, и эксперты туротрасли.

В Карелии находится примерно 50 процентов акватории крупнейшего в Европе пресноводного Ладожского озера и 80 процентов второго по размерам — Онежского. Любят ездить рыбаки и на озеро Янисъярви, которое, как считается, образовано в результате падения метеорита, и на другие водоемы региона.

"Особенно хорошо клюют лосось, форель, хариус и щука, — уточняют эксперты сервиса бронирования. — На местных базах отдыха можно взять в аренду катер с командой и попытаться установить какой-нибудь мировой рекорд по улову".

Лососевая путина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Действительно, в Карелии без рыбы не останешься, — подтверждает Евгения Шалашная, директор туркомпании, специализирующейся на активном отдыхе. — Есть доступные программы от 15 тысяч рублей. Есть туры подороже, например на внедорожниках, — порядка 50 тысяч. Но возможность переехать с одного места на другое очень важна. Гиды смотрят, где лучше клюет, и вместе с группой перемещаются".

Мекка для рыбаков

Астраханская область, низовья Волги — известное место паломничества любителей посидеть на берегу с удочкой. Множество гостиниц, обилие рыбы, которую, кстати, предлагают половить и с борта туристического теплохода.

"Здесь очень много рыболовных, охотничьих баз. Стоимость тура "все включено" — три-пять тысяч рублей в сутки, — поясняет Наталья Хелифи, директор туроператорской компании, предлагающей охоту и рыбалку. — В эту сумму входят проживание, питание, моторная лодка, сопровождение егеря".

Щука-монстр

© Depositphotos / GORLOVЩука
© Depositphotos / GORLOV
Щука
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© РИА Новости . Александр Пирагис
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Одно из самых экзотических и экстремальных рыболовных направлений — Камчатка. Стоимость тура с вертолетами — от 200 тысяч рублей. И это того стоит: тут не только рыбалка, но и потрясающая природа, которую нигде больше не встретишь.

"Сравнительно новое направление — Чукотка, — говорит Евгения Шалашная. — Если о Камчатке все знают, о рыбалке на Чукотке пока слышали немногие". По словам экспертов, здесь водятся хариус, голец, множество сиговых. И это одно из мест, где можно поймать щуку-монстра".

Жена — в круиз, муж — на рыбалку

© Depositphotos / MarkovskiyДерево желаний на озере Байкал
© Depositphotos / Markovskiy
Дерево желаний на озере Байкал
Озеро в Алтайских горах
© Depositphotos / muha04
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Рыбалкой издавна славится "край тысячи озер" — Алтай. Рек и искусственных водоемов тут тоже очень много.

Именно на Алтае не так давно поймали сома-гиганта. Это видео разошлось по интернету: рыбак вытаскивает из воды практически двухметровую рыбу, которая яростно бьет хвостом и отчаянно сопротивляется.

Хватает туристических баз для рыбаков и вокруг Байкала. В самом глубоководном на планете озере водится более полусотни видов рыб. Можно отправиться на сам Байкал, впадающие в него реки или на единственную вытекающую — Ангару.

"На Байкале есть прекрасные варианты круизов с рыбалкой, — говорит Евгения Шалашная. — Средняя стоимость десятидневных круизов — 50 тысяч рублей. Едут с семьями: пока жены отдыхают и наслаждаются природой, мужья рыбачат".  

Рыбалка на Рыбинке

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРыбинское водохранилище. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Рыбинское водохранилище. Архивное фото

Название Рыбинского водохранилища говорит само за себя. "Что может быть приятней и желанней, чем собственноручно добытые трофеи — увесистый карп, изумрудная зубастая щука или хитрый усатый сом, — рекламируют водохранилище турфирмы. — Рыбалка на Рыбинке — это возможность поймать множество видов рыб".

Совместить с рыбалкой можно и пляжный отдых на Черном море. Сервис бронирования уточняет, что в Адлере хорошо рыбачить на водоемах дельты Мзымты, в Крыму — в Судаке в районе горы Алчак-Кая, где помимо разнообразной рыбы водятся крабы, мидии, креветки. И, само собой, в поселке Рыбачье у Алушты.

Это спорт

© Depositphotos / antreyРыбак с пойманной щукой
© Depositphotos / antrey
Рыбак с пойманной щукой

С июня 2016-го введена суточная норма вылова. По закону "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" максимальные объемы на человека в сутки определяются для каждого рыбохозяйственного бассейна отдельно.

"В этом году с выходом обновленных Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна завершилась работа по установлению норм суточного вылова на всей территории России", — поясняет руководитель пресс-службы Росрыболовства Ксения Тимакова.

Рыбаки. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По ее словам, эти нормы нужны для того, чтобы разграничить любительское и промышленное рыболовство. Суточные лимиты разнятся по регионам, есть и количественные ограничения определенных видов рыб. Например, в Приморском крае в день разрешено выловить пять щук, а на Чукотке — 300. В Финском заливе, на Ладожском озере и в бассейнах впадающих в него рек можно добыть не больше пяти килограммов корюшки, щуки и леща, а также пять судаков.

"Лимиты определялись на основании рекомендации отраслевой науки после оценки состояния экосистем конкретных водоемов, — уточняют в пресс-службе Росрыболовства. — Итоговые показатели учитывают запасы и особенности рыболовства в данном регионе, а также мнения рыбаков".

"Я считаю, что такие правила нужны. Должна быть культура лова, ведь многие приезжают, например в Астрахань, и занимаются заготовкой рыбы, — комментирует Наталья Хелифи. — А любительская рыбалка — это все же спорт".

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