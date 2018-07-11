Дельтаплан с двумя иностранцами упал в море в Батуми

ТБИЛИСИ, 11 июл – РИА Новости. Дельтаплан с двумя иностранцами упал в море в грузинском Батуми, сообщило во вторник агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По данным ведомства, на дельтаплане находились его управляющий — 70-летний гражданин Украины и один турист из Катара.

"Спасатели доставили данных лиц на берег, они в безопасности", — сообщила служба по управлению ЧС.