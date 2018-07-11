"Сырмарка" и праздник огурца: названы лучшие фестивали еды в июле

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Аналитическое агентство "Тур Стат" подготовило рейтинг самых популярных гастрономических фестивалей и праздников в России в июле.
Первое место занял фестиваль "Раненбургское застолье", который пройдет 28 июля в Чаплыгине Липецкой области. В программе мероприятия — "Обжорные ряды" на улице Советская, которая превратится в село Слободское, театрализованное шествие исторических персонажей и участников фестиваля, выступления артистов, гармонистов и частушечниц, народные игры и забавы.
На второе место попал "Праздник огурца" в Суздале Владимирской области на территории Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 14 июля все гости фестиваля смогут попробовать соленые и свежие огурцы, принять участие в мастер-классах по приготовлению огуречных блюд и концерт.
Замыкает тройку "Малина Фест", запланированный на 21 июля в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области. В программе праздника — гастрономический базар и дегустации ягод разных сортов и блюд из малины, мастер-классы и конкурс на лучший малиновый костюм.
В этот же день в селе Песцы в 40 километрах от Казани — яичный праздник "Скорлупино", находящийся на четвертом месте. В программе: чемпионат по метанию яиц, сковородочные забеги, глобальные яичные гонки, конкурсы, аттракционы и народные забавы, парад-карнавал "Шоу белой курицы".
Замыкает пятерку фестиваль вареника "Вcэ будэ смачно!" в селе Романово Романовского района Алтайского края. 21 июля гости праздника смогут попробовать вареники, увидеть битву шеф-поваров и посетить выставку.
Также в рейтинг вошли "Царская уха" (28 июля, Белоомут, Московская область), "Сырмарка" (21 и 22 июля, деревня Крутово, Петушкинский район, Владимирская область), фестиваль "Морошка" (с 16 по 22 июля, город Тотьма, Вологодская область) и "Квасной пир – на весь мир!" (21 июля, Ялуторовск, Тюменская область).
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