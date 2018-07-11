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"Сырмарка" и праздник огурца: названы лучшие фестивали еды в июле
09:0511.07.2018
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Участница ежегодного традиционного Праздника Огурца в Суздале
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Аналитическое агентство "Тур Стат" подготовило рейтинг самых популярных гастрономических фестивалей и праздников в России в июле.

Итальянский шеф-повар Массимо Боттура на кухне своего ресторана Osteria Francescana
© AFP 2018 / Giuseppe Cacace
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Первое место занял фестиваль "Раненбургское застолье", который пройдет 28 июля в Чаплыгине Липецкой области. В программе мероприятия — "Обжорные ряды" на улице Советская, которая превратится в село Слободское, театрализованное шествие исторических персонажей и участников фестиваля, выступления артистов, гармонистов и частушечниц, народные игры и забавы.

Публикация от отель Медный Двор Суздаль (@mednyidvor)

На второе место попал "Праздник огурца" в Суздале Владимирской области на территории Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 14 июля все гости фестиваля смогут попробовать соленые и свежие огурцы, принять участие в мастер-классах по приготовлению огуречных блюд и концерт.

Замыкает тройку "Малина Фест", запланированный на 21 июля в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области. В программе праздника — гастрономический базар и дегустации ягод разных сортов и блюд из малины, мастер-классы и конкурс на лучший малиновый костюм.

Фестиваль еды Singapore Food Festival
© Фото : Singapore Tourism Board
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В этот же день в селе Песцы в 40 километрах от Казани — яичный праздник "Скорлупино", находящийся на четвертом месте. В программе: чемпионат по метанию яиц, сковородочные забеги, глобальные яичные гонки, конкурсы, аттракционы и народные забавы, парад-карнавал "Шоу белой курицы".

Замыкает пятерку фестиваль вареника "Вcэ будэ смачно!" в селе Романово Романовского района Алтайского края. 21 июля гости праздника смогут попробовать вареники, увидеть битву шеф-поваров и посетить выставку.

Также в рейтинг вошли "Царская уха" (28 июля, Белоомут, Московская область), "Сырмарка" (21 и 22 июля, деревня Крутово, Петушкинский район, Владимирская область), фестиваль "Морошка" (с 16 по 22 июля, город Тотьма, Вологодская область) и "Квасной пир – на весь мир!" (21 июля, Ялуторовск, Тюменская область).

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0
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Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
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