За границей остаются около 2,5 тысячи клиентов "Натали Турс"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В настоящее время за границей остаются около 2,5 тысяч клиентов туроператора "Натали Турс", все они имеют обратные билеты, сообщил журналистам во вторник глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"У "Натали Турс" на данный момент за границей находится 2450 человек", — сообщил Рязанский по итогам встречи с главой Ростуризма Олегом Сафоновым.
Он также отметил, что "у всех этих туристов есть билеты на обратные регулярные либо чартерные рейсы". Сенатор подчеркнул, что системного кризиса на российском туристическом рынке нет.
Законодатель отметил, что на базе ассоциации "Турпомощь" созданы фонды – резервный и персональной ответственности, суммарный объем которых превышает 1 миллиард рублей. "Таким образом, уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг в Российской Федерации на сегодняшний день высокий", — сказал Рязанский.
Создан межведомственный штаб с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций, задача которого – плановый возврат домой всех туристов этих туроператоров, находящихся за рубежом, пояснил политик.
По словам Сафонова, межведомственный штаб будет осуществлять мониторинг сложившейся ситуации и вырабатывать направленные на защиту прав и законных интересов туристов меры при участии представителей МИД РФ, Роспотребнадзора, Росавиации, ассоциации "Турпомощь", а также общественных объединений туроператоров.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
В прошлый четверг глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что за рубежом находились 3,592 тысячи человек, купивших путевки у "Натали Турс". По его словам, порядка 500 человек должны были прилететь в РФ к концу прошлой недели, оставшиеся 3 тысячи — в течение двух недель.
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