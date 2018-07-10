Гостей Парижа предупредили об "отельных крысах"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Париже действуют криминальные группировки, прозванные "отельными крысами", которые обворовывают туристов в гостиницах, сообщает Еxpress.co.uk.

О том, как они работают, рассказал комиссар парижской полиции Тони Марье. По его словам, некоторые мошенники входят в гостиницы, смешиваясь с группами туристов. Пока гости отвлечены регистрацией в отеле, преступники крадут их сумки и чемоданы.

Также воры могут использовать чужие имена для заселения в отель, а потом проникать в номера, искать ценные вещи и вскрывать сейфы. Зафиксированы случаи, когда воры открывали магнитные замки на дверях, и уходили безнаказанными.

Действуют они не только в Париже, но и в пригородах. Могут "проработать" в Париже, а затем отправиться в другую туристическую столицу, например, в Рим.

Кстати, в июне стало известно, что в Париже начали работать еще 5000 полицейских, чья задача защитить туристов от мошенников и воров. Усиление приходится на пиковый сезон – с 11 июня по 30 сентября.

Министерство иностранных дел Франции советует путешественникам быть предельно внимательными и проявлять бдительность. Преступники могут работать сообща: один отвлекает туриста, а второй – крадет его сумку.