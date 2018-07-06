Посол Испании пообещал защитить клиентов "Натали Турс"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Посольство Испании в России обещает, что испанская сторона примет необходимые меры для защиты прав россиян, купивших путевку у туроператора "Натали Турс", которые столкнулись с проблемами при размещении в испанских отелях, говорится в сообщении Ростуризма.
Ведомство указывает, что руководитель Ростуризма Олег Сафонов провел рабочую встречу с послом Испании в РФ Игнасио Ибаньесом Рубио. Стороны обсудили вопросы защиты прав и интересов российских туристов, которые приобрели тур у "Натали Турс" и находятся на испанских курортах.
"Глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил послу об имеющих место фактах досрочного выселения из гостиниц российских туристов, а также требованиях с них принимающими организациями и отельерами повторной оплаты проживания из-за претензий испанских контрагентов к "Натали Турс". Такие случаи не носят массовый характер, однако вызывают серьезную озабоченность и требуют вмешательства со стороны регулирующих органов", — говорится в сообщении.
"Со своей стороны посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио полностью поддержал позицию Ростуризма и гарантировал, что испанская сторона примет все надлежащие меры для защиты прав и интересов россиян, находящихся на отдыхе в Испании", — добавляет Ростуризм.
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