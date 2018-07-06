В Крыму анонсировали запуск морского сообщения между Ялтой и Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Регулярное морское пассажирское сообщение между Ялтой и Севастополем запустят в конце июля, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
По его словам, пробный рейс морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М" между Севастополем и Ялтой намечен на 16 июля.
"Регулярное сообщение начнется с 27 июля. Предусматривается четыре рейса в день", — сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, судно нового поколения построено на судостроительном заводе "Вымпел" и способно развивать скорость в 35 узлов (около 65 км/час) и перевозить 120 пассажиров. Экипаж – пять человек.
"Стоимость билета в эконом-классе составит 500 рублей за рейс, в VIP-классе – 900 рублей. Продажу билетов, обслуживание в порту Ялты, другие сервисы будет выполнять Ялтинский торговый порт", — отметил Черняк.
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