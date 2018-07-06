Названы 20 лучших ресторанов Израиля

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Знаменитый ресторанный гид Gault & Millau выбрал 20 лучших ресторанов Израиля, сообщает министерство туризма страны.

Шеф тель-авивского ресторана OCD Раз Раав был признан шефом 2018 года, а сам ресторан набрал 16 баллов – максимальную оценку в Израиле.

Среди других заведений, вошедших в рейтинг, – HaSalon шеф-повара Эяля Шани, японский ресторан Dinings в отеле Norman, Topolopompo, ресторан Yaffo Tel Aviv шеф-повара Хаима Коэна, а также знаменитые кошерные рестораны Blue Sky (в гостинице Carlton, Тель-Авив) и La Regence (отель King David в Иерусалиме).

Авторитетный гид Gault & Millau был основан в Париже в 1965 году, выпущен для 20 стран на 18 языках. Система оценки — 20-балльная. Основные критерии: свежесть ингредиентов, качество подачи, ценовая политика, атмосфера.