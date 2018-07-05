Влюбленные пингвины с африканского пляжа стали интернет-звездами

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более трех миллионов просмотров собрало видео о том, как пара пингвинов прогуливается по пляжу в Южной Африке.
"Моя тетя только что вернулась из Южной Африки и прислала мне это видео, которое ей удалось сделать с этой парой пингвинов", — написала @freakingdani.
my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple 😭 pic.twitter.com/TkBpT5z9RV— 🐇 (@freakingdani) 2 июля 2018 г.
Сначала пользователи начали задавать вопросы вроде: "что делают два пингвина в Африке?", и даже размещать пародии на эту тему. Но в ответах всем удивленным разъяснили, что "вопреки распространенному мнению, пингвины живут не только в Антарктиде, они также обитают в Южной Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии".
Не "робкий пингвин", а романтичный
"У этих пингвинов личная жизнь лучше, чем у меня!", "Как романтично!", — писали в комментариях. — "Эта очаровательная сцена похожа на предложение руки и сердца. Парень встал бы на колени, если бы они у него были".
So adorable. My Mum got me this, it is not a timeless 'From Here to Eternity' penguin moment! No camera phones then! X pic.twitter.com/gfZxHFeQgr— Cheryl Woods (@cherylwoods33) 4 июля 2018 г.
В итоге ролик с романтичными пингвинами за несколько дней посмотрели более трех миллионов пользователей, более 76 тысяч человек поделились записью.
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