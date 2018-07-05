Клиентам "Матрешки-Тур" может не хватить страховки

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Не все туристы компании "Матрешка-Тур", объявившей 22 июня о прекращении своей деятельности, смогут получить страховое возмещение по ранее оплаченным турам, сообщает профессиональный туристический портал "ТурДом" со ссылкой на коммерческого директора туроператора Елену Московкину.
Клиенты компании застрахованы на общую сумму 50 миллионов рублей в страховых компаниях "Якорь" и "Инвестстрах".
"Размер фингарантий в "Якоре" у нас составляет 25 миллионов рублей. Этого, по нашей оценке, не хватит, чтобы возместить средства за тур всем туристам, — отметила Елена Московкина. — Несмотря на то, что лицензия "Инвестстраха" была отозвана ЦБ РФ, он продолжает нести ответственность по тем случаям, которые произошли до остановки его деятельности. И мы рекомендуем всем клиентам также направлять документы в "Инвестстрах". Но шансы, что они смогут что-то получить от второго страховщика, минимальны".
По последним данным, опубликованным на сайте страховой компании "Якорь" в разделе "Реестр туристов туроператора ООО "Матрешка-Тур" выездной туризм", общая сумма требований на сегодняшний день составляет более семи миллионов рублей. Всего подано пока 68 заявлений на возмещение.
"Но реестр требований еще только формируется. Для сбора информации "Якорю" потребуется 2 месяца. По нашим оценкам, он сможет покрыть только 60–70 % всех заявок", – добавили в "Матрешке-Тур".
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