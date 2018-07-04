МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лихорадкой Денге во Вьетнаме заражены более 21 тысячи человек, четыре человека погибли за прошедший период 2018 года, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
"В южных провинциях где с начала текущего года зафиксированы более 5 тысяч случаев заболеваний, всего во Вьетнаме зарегистрированы 21,5 тысяч случаев заболеваний лихорадкой Денге. За прошедший период 2018 года четыре случая заболеваний во Вьетнаме закончились летальными исходами", — говорится в сообщении.
Согласно данным Роспотребнадзора, за последние годы в России стали регистрироваться случаи лихорадки Денге после посещении Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии, а также Гонконга и Мальдивских островов, в 2016 году – 145, в 2017 году – 196 и за пять месяцев 2018 года – 113 случаев. Рост заболеваемости связан с сезонами муссонов и сильной жарой.
Лихорадка денге — тяжелое вирусное заболевание, разносчиком которого является дневной комар Aedes aegypti, распространенный в тропических и субтропических зонах, в том числе в странах Юго-Восточной Азии. Ход болезни во многом зависит от индивидуальных особенностей организма — от легкой формы, иногда напоминающей простуду или грипп, до тяжелой. Статистически лихорадка наиболее опасна для очень молодого или стареющего организма. Тяжелая форма болезни протекает с кожными и внутренними кровотечениями и поражениями внутренних органов.
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