АНКАРА, 4 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Падение турецкой лиры по отношению к доллару выгодно для российских туристов, а связанная с этим высокая инфляция в Турции не повлияет на цены турпутевок, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
За последние три месяца турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы, обесценившись с начала апреля с 3,94 до 4,68 за доллар. По сообщению статистического ведомства Турции, потребительские цены в стране в июне возросли на 15,39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это максимальный уровень инфляции в стране за последние 14 лет.
"Цены турпакетов, которые были рассчитаны и объявлены заранее, уже не изменятся в этом сезоне, какая бы инфляция ни была. Поэтому пусть в этом отношении наши российские гости не беспокоятся. Что будет в следующем году, пока сказать трудно. А при покупках вне гостиницы туристам, прибывающим в Турцию из других стран, даже выгодно падение курса лиры, поскольку валюта, с которой они приезжают (доллар или евро), становится при обмене на турецкую лиру более весомой, так как рост цен отстает от роста курса доллара", — сказал собеседник агентства.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.