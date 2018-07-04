АНКАРА, 4 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Падение турецкой лиры по отношению к доллару выгодно для российских туристов, а связанная с этим высокая инфляция в Турции не повлияет на цены турпутевок, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

За последние три месяца турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы, обесценившись с начала апреля с 3,94 до 4,68 за доллар. По сообщению статистического ведомства Турции, потребительские цены в стране в июне возросли на 15,39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это максимальный уровень инфляции в стране за последние 14 лет.

"Цены турпакетов, которые были рассчитаны и объявлены заранее, уже не изменятся в этом сезоне, какая бы инфляция ни была. Поэтому пусть в этом отношении наши российские гости не беспокоятся. Что будет в следующем году, пока сказать трудно. А при покупках вне гостиницы туристам, прибывающим в Турцию из других стран, даже выгодно падение курса лиры, поскольку валюта, с которой они приезжают (доллар или евро), становится при обмене на турецкую лиру более весомой, так как рост цен отстает от роста курса доллара", — сказал собеседник агентства.