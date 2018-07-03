Эксперты рассказали, как сохранить деньги на отдыхе и в путешествии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сервис бронирования Tvil.ru выпустил памятку для путешественников, где и как лучше всего хранить деньги на отдыхе.
Главный совет – хранить деньги в разных местах.
Например, разделить хотя бы на две кучки и держать их как можно дальше друг от друга. Также следует использовать как минимум два варианта хранения: пластиковую карту и наличные. Если карту заблокируют, помогут наличные, пропадут они — останется "пластик".
"Особенно хорошо держать несколько карт из разных банков, а лучше разных платёжных систем, например, Master Card, Visa", — пишут эксперты. Можно иметь несколько карт одновременно и пополнять их, пользуясь услугами онлайн банкинга. Также имеет смысл активировать для всех карт SMS-уведомления. На всякий случай можно оформить кредитную карту.
В гостиницах следует использовать сейфы в номере и на реcепшн. Если сейфа нет, можно воспользоваться сумкой или чемоданом с кодовым замком, и обязательно закрывать их при выходе из номера. Но по возможности деньги и ценные вещи в сумках лучше не хранить, ведь туда полезут в первую очередь.
При выходе из гостиницы не стоит брать больше наличных, чем нужно, можно пользоваться и пластиковой картой. "На "излишки" денег падки грабители, если увидят в руках достаточно много денежных купюр", — предупреждает Tvil.
Еще один совет пользоваться застегивающимися и скрытыми карманами, а также — не оставлять на пляже вещи без присмотра.
"Если вас все-таки грабят, отдайте ценности, ибо жизнь и здоровье дороже, — пишут эксперты сервиса. — Но при следовании приведенным выше советам вероятность такого исхода дела и потери будут минимальны".
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