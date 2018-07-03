МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Крошечный итальянский чихуахуа по кличке Майами путешествует по всему миру, посетил 15 штатов США и шесть европейских стран. В Instagram у него более десяти тысяч подписчиков. За плечами российской чихуахуа Тихи — тысячи километров по России на мотоцикле. О хвостатых путешественниках и о том, почему домашний питомец не повод для оседлой жизни, — в материале РИА Новости.
Майами постит фото
Марианна Чиаралусе и ее муж взяли крошечного семимесячного щенка. Из-за незначительной проблемы со здоровьем он не смог участвовать в соревнованиях и выставках.
"Это заставило меня полюбить его еще больше", — рассказывает Марианна в интервью Lonely Planet.
По ее словам, Майами очень мил и дружелюбен со всеми. В первый раз он совершил путешествие на свадьбу своих хозяев в Нью-Йорк, где отвечал за обручальные кольца. Прекрасно с этим справился, а затем укатил в трехмесячную поездку из Чикаго в Лос-Анджелес.
Именно тогда Марианна и завела для Майами аккаунт в Instagram. У него уже есть и фанаты.
"Девушка узнала его перед Лувром и принялась кричать: "Это Майами! Собака-путешественница!" — рассказывает Марианна. — Это было так смешно, и мы с мужем все еще не можем в это поверить". Майами получает письма от поклонников со всего мира.
Пес и мотокросс
У путешественницы Тихи (Тихея Дар) поклонников пока нет, ее маршруты не афишируют в соцсетях. "Да просто собаку было не с кем оставить, вот мы и рискнули взять ее с собой, — рассказывает web-мастер и мотоциклист Альбина Вороновская. — Тихе очень понравилось!"
Сейчас чихуахуа уже сама радостно запрыгивает на мотоцикл, пытается залезть в специальный рюкзак, предназначенный для мотоперевозки животных. Тиха побывала в Санкт-Петербурге, Ростове Великом, Великом Новгороде, Выборге, в Крыму и Краснодарском крае.
Найти жилье не всегда просто, приходится отказываться от выгодных предложений. Но большая часть отельеров и тех, кто в частном секторе, рады Тихе. А уж когда ее видят — готовы даже дать скидку.
"В пути она приносит удачу, мы с ней всегда встречали хороших людей, — говорит Альбина. — Среди ночи иногда звонишь в гостиницы: мест нет, а въезжаешь в город с Тихой, и места находятся, и все просят сфотографироваться".
В дороге Тиха ведет себя спокойно, следит за машинами и изучает просторы России. Ездят она и ее хозяйка на Yamaha R1. Альбина профессионально занималась мотокроссом, а сейчас осваивает шоссейно-кольцевые мотогонки.
Еще одной российской собаке-путешественнице посвящена целая книга "Пес с ним". Бордер-колли по кличке Кай объездил со своим хозяином, журналистом и писателем Виталием Абрамовым, многие страны. В книге все без экстрима, зато четко и по делу, много советов о том, как лучше путешествовать с животными по миру.
60 тысяч километров вместе с хозяином
Белая кошечка по кличке Маленькая путешествовать вынуждена. Когда она была еще котенком, в нее стреляли из пневматики в упор, пули застряли в мягких тканях и позвоночнике. Котенка подобрали альпинисты. С тех пор наполовину парализованная Маленькая колесит по всей России, была в Уфе, в Крыму, в горах и на море. Часто посещает музыкальные фестивали. Ее нельзя оставить одну, так как нужен специфический уход, но поездки кошка очень любит.
На счету еще одной кошки-путешественницы — Уиллоу — 60 тысяч километров. Вместе со своим хозяином Ричем в домике-фургоне они объехали практически всю Австралию.
"Куда мы отправимся сегодня? Куда-нибудь, где никогда не были раньше!" — пишет от имени Уиллоу Рич.
Мопс Бандито и кот Луиджи вместе странствуют по Испании. "Они сражаются, как кошка с собакой, но любят друг друга, как братья", — сообщается на их странице в Instagram.
У них 120 тысяч подписчиков. Недавно к Бандито и Луиджи присоединились два спасенных котенка.
Один из самых популярных зверей-путешественников в Instagram — Локи, метис хаски, маламута и полярного волка. У него более 1,7 миллиона подписчиков.
Вместе с хозяином Келли Лундом они исследуют красивейшие и не самые доступные места США.
А жительница Виргинских островов Меган Пибоди путешествует с поросенком Гамлетом.
Он любит пляжи, солнце, не боится самолетов и помогает хозяйке не нервничать во время перелетов.
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