Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Тревел-блогеры с усами и хвостами. Самые интересные звери-путешественники
08:0003.07.2018
(обновлено:08:18 03.07.2018)
0850
Вечеринка для собак
© Depositphotos / damedeeso

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Крошечный итальянский чихуахуа по кличке Майами путешествует по всему миру, посетил 15 штатов США и шесть европейских стран. В Instagram у него более десяти тысяч подписчиков. За плечами российской чихуахуа Тихи — тысячи километров по России на мотоцикле. О хвостатых путешественниках и о том, почему домашний питомец не повод для оседлой жизни, — в материале РИА Новости.

Майами постит фото

Марианна Чиаралусе и ее муж взяли крошечного семимесячного щенка. Из-за незначительной проблемы со здоровьем он не смог участвовать в соревнованиях и выставках.

"Это заставило меня полюбить его еще больше", — рассказывает Марианна в интервью Lonely Planet.

По ее словам, Майами очень мил и дружелюбен со всеми. В первый раз он совершил путешествие на свадьбу своих хозяев в Нью-Йорк, где отвечал за обручальные кольца. Прекрасно с этим справился, а затем укатил в трехмесячную поездку из Чикаго в Лос-Анджелес.

Именно тогда Марианна и завела для Майами аккаунт в Instagram. У него уже есть и фанаты.

"Девушка узнала его перед Лувром и принялась кричать: "Это Майами! Собака-путешественница!" — рассказывает Марианна. — Это было так смешно, и мы с мужем все еще не можем в это поверить". Майами получает письма от поклонников со всего мира.

Пес и мотокросс

© Фото : из личного архива Альбины Вороновской Великий Новгород
© Фото : из личного архива Альбины Вороновской
Великий Новгород

У путешественницы Тихи (Тихея Дар) поклонников пока нет, ее маршруты не афишируют в соцсетях. "Да просто собаку было не с кем оставить, вот мы и рискнули взять ее с собой, — рассказывает web-мастер и мотоциклист Альбина Вороновская. — Тихе очень понравилось!"

Сейчас чихуахуа уже сама радостно запрыгивает на мотоцикл, пытается залезть в специальный рюкзак, предназначенный для мотоперевозки животных. Тиха побывала в Санкт-Петербурге, Ростове Великом, Великом Новгороде, Выборге, в Крыму и Краснодарском крае.

© Фото : из личного архива Альбины Вороновской Великий Новгород
© Фото : из личного архива Альбины Вороновской
Великий Новгород
Кошка собралась в отпуск
© Depositphotos / funny_cats
Определены города с самыми дружелюбными к домашним животным отелями

Найти жилье не всегда просто, приходится отказываться от выгодных предложений. Но большая часть отельеров и тех, кто в частном секторе, рады Тихе. А уж когда ее видят — готовы даже дать скидку.

"В пути она приносит удачу, мы с ней всегда встречали хороших людей, — говорит Альбина. — Среди ночи иногда звонишь в гостиницы: мест нет, а въезжаешь в город с Тихой, и места находятся, и все просят сфотографироваться".

© Фото : из личного архива Альбины Вороновской Великий Новгород
© Фото : из личного архива Альбины Вороновской
Великий Новгород

В дороге Тиха ведет себя спокойно, следит за машинами и изучает просторы России. Ездят она и ее хозяйка на Yamaha R1. Альбина профессионально занималась мотокроссом, а сейчас осваивает шоссейно-кольцевые мотогонки.

Еще одной российской собаке-путешественнице посвящена целая книга "Пес с ним". Бордер-колли по кличке Кай объездил со своим хозяином, журналистом и писателем Виталием Абрамовым, многие страны. В книге все без экстрима, зато четко и по делу, много советов о том, как лучше путешествовать с животными по миру.

60 тысяч километров вместе с хозяином

Белая кошечка по кличке Маленькая путешествовать вынуждена. Когда она была еще котенком, в нее стреляли из пневматики в упор, пули застряли в мягких тканях и позвоночнике. Котенка подобрали альпинисты. С тех пор наполовину парализованная Маленькая колесит по всей России, была в Уфе, в Крыму, в горах и на море. Часто посещает музыкальные фестивали. Ее нельзя оставить одну, так как нужен специфический уход, но поездки кошка очень любит.  

На счету еще одной кошки-путешественницы — Уиллоу  — 60 тысяч километров. Вместе со своим хозяином Ричем в домике-фургоне они объехали практически всю Австралию.

"Куда мы отправимся сегодня? Куда-нибудь, где никогда не были раньше!" — пишет от имени Уиллоу Рич.

Мопс Бандито и кот Луиджи вместе странствуют по Испании. "Они сражаются, как кошка с собакой, но любят друг друга, как братья", — сообщается на их странице в Instagram.

У них 120 тысяч подписчиков. Недавно к  Бандито и Луиджи присоединились два спасенных котенка.

Один из самых популярных зверей-путешественников в Instagram — Локи, метис хаски, маламута и полярного волка. У него более 1,7 миллиона подписчиков.

Вместе с хозяином Келли Лундом они исследуют красивейшие и не самые доступные места США.

А жительница Виргинских островов Меган Пибоди путешествует с поросенком Гамлетом.

Он любит пляжи, солнце, не боится самолетов и помогает хозяйке не нервничать во время перелетов.

Гамлету удалось даже побывать в кабине пилотов.
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
03 июля 17:00
-
Швеция
-
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
03 июля 17:00
-
Швеция
-
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена