Онеметь от восторга!
Как путешествовать на яхте недорого и правильно готовить осьминога
Ольга Цынская

Руководитель направления в PR-агентстве и опытный яхтсмен Анна Лисовец рассказала РИА Новости, что лучше брать с собой в морское путешествие, как и когда учиться на шкипера, где фотографировать самые красивые закаты, а также опровергла миф о яхтинге как отдыхе только для богатых и поделилась уникальными рецептами приготовления осьминога.

Море всегда было рядом, в моей семье с ним связаны мужчины — папа и брат.

Папа почти 30 лет отслужил в Заполярье, а брат учился в Мурманском высшем мореходном училище, четырежды пересекал экватор. Его рассказы о лесистых островах, скалах, бескрайнем море вызывали острое желание увидеть все своими глазами.

От Родоса к Сими.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Но детские мечты уходят на десятый план, и я, быть может, потом всю жизнь соприкасалась с морем только как рядовой отдыхающий, если бы не случай.

Я работаю в сфере PR, и так совпало, что одно деловое мероприятие на Родосе оканчивалось регатой по островам Додеканеса — Родос, Сими, Кос и Нисирос.

Оказавшись на лодке, в тот момент, когда шкипер выключил мотор и распустил паруса, когда ветер надул их, заскрипели снасти, почувствовалась скорость и морские брызги прилетели на кожу, я поняла: вот оно! Это — мое!

Затем были еще мероприятия, но сертификат шкипера мне удалось получить только спустя шесть лет. За это время я успела четырежды походить под парусом и организовать свою лодку с пассажирами по моему любимому треугольнику: Родос — Сими — Нисирос.

Мы с подругой и шкипером решили, что пора в море идти самим. Оценили разные маршруты — Хорватию, Испанию, Турцию, но поняли: Греция долго не выпустит нас из своих нежных объятий.

Это россыпь островов, мифов, красок моря и неба, извилистых улочек, белоснежных церквей, мельниц на скалах, ленивых котов, песен в тавернах и запахов.

Учитывали не только красивые виды, но и возможность весело потусить — так что в сентябре отправляемся на Миконос через Кеа, Китнос и Делос. Поплясать на пляже, облиться шампанским, наделать кучу открыточных фото.

Вход в марину Мандраки старого Родоса.
Вход в марину Мандраки старого Родоса.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Марина Пали, остров Нисирос.
Марина Пали, остров Нисирос.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Вид на одну из пристаней в городе Пифагория на острове Самос в Греции.
Вид на одну из пристаней в городе Пифагория на острове Самос в Греции.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Деревня Пали, остров Нисирос.
Деревня Пали, остров Нисирос.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Деревня Пали, остров Нисирос.
Деревня Пали, остров Нисирос.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Старый Родос.
Старый Родос.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Родос, старый маяк.
Родос, старый маяк.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Бухта Панормитис, остров Сими.
Бухта Панормитис, остров Сими.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Родос. На заднем плане – Турция.
Родос. На заднем плане – Турция.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
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Вход в марину Мандраки старого Родоса.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Яхтинг может быть очень доступным, особенно если вы не организатор, а всего лишь пассажир.

Да, конечно, цена повыше, чем в туре «все включено», где вам организовывают перелет, трансфер, проживание и питание с выпивкой. Однако все компенсируется маршрутом, условиями проживания и постоянной сменой мест, интересными экскурсиями. 

Мы сами готовим на лодке, и поверьте, это вкуснее, чем еда в небольшой таверне.

Завтраки, обед в переходе с острова на остров и ужин — под куполом звездного неба на якорной стоянке.

Все это по цене тура в четырехзвездочный отель без перелета — в среднем 800 евро. Если же вы захотите самостоятельно взять хорошую лодку, то здесь совсем другие цены. Только аренда начинается от двух тысяч евро, а еще топливо, стоянки, уборка, зарплата шкипера и так далее.

Лодка — это каждый день новое место, красивый остров и свои специалитеты.

Можно встречать потрясающие рассветы, завтракать свежей выпечкой с чашечкой ароматного кофе в только открывшихся пекарнях, загорать на борту и плавать в открытом море. Благодаря паруснику вы увидите бухты, куда никогда не доберетесь по суше.

Или можно отправиться ранним утром к рыбакам за свежим уловом — у них рыба, кальмары, осьминоги, моллюски, креветки. Тут же на лодке это приготовить.

Погонять по горному серпантину, посетить монастыри, крепости, вулканы, пляжи с черным и красным песком, побродить по улочкам, послушать местные песни в тавернах — все это тоже благодаря лодке.

Город Сими, остров Сими.
Город Сими, остров Сими.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Часовня пророка Ильи, остров Нисирос, внизу крошечный город Никея.
Часовня пророка Ильи, остров Нисирос, внизу крошечный город Никея.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Часовня пророка Ильи, остров Нисирос.
Часовня пророка Ильи, остров Нисирос.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Бухта Ладико, остров Родос.
Бухта Ладико, остров Родос.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
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Город Сими, остров Сими.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец

А на закате вы онемеете от восторга и красоты мира. И потом, зимой, будете вспоминать эти моменты, перебирая их, словно драгоценные камни.

Прежде всего я рассказываю правила техники безопасности.

Как пользоваться спасательным жилетом, как не обгореть, что делать, когда вас укачивает, и так далее. 

Например, на яхте сложно разместить большой чемодан, правильнее взять с собой мягкую или специальную яхтенную сумку. Обязательны солнечные очки (лучше поляризованные), головные уборы, крем с высокой солнцезащитой, средства от укачивания, специальная обувь, влагозащитная куртка, рубашки не только с коротким, но и длинным рукавом — чтобы не сжечь руки под солнцем.

Самые распространенные повреждения на яхте — легкие царапины и ушибы. Лучшее средство от этого — мази серии «Скорая помощь». 

Что нельзя брать с собой: споры о политике, религии, сексуальных предпочтениях, партиях, ненависть, осуждение — все это должно остаться на берегу.

Когда под лодкой снуют стаи рыб, кальмаров и осьминогов, было бы странно не воспользоваться дарами моря.

У меня есть парочка фирменных рецептов из осьминога. За первый мне предлагали руку и сердце, за второй — я не слышала жалоб от пассажиров в пятибалльную качку.

Маринованный осьминог

Пожалуйста, не изобретайте велосипед и не ищите свежего осьминога. Разговоры о том, что это умнейшее животное надо лупить сто раз о камни, у меня вызывают острое желание раз и навсегда заделаться вегетарианкой.

Поэтому купите замороженного — весом от полутора килограммов. Его нужно будет медленно разморозить в холодильнике.

Затем положите осьминога в кастрюлю с холодной водой и на самом медленном огне доведите до кипения — чтобы едва побулькивало. Килограмм варить час, чем больше вес, тем дольше. Потом дайте остыть воде до комнатной температуры.

Осьминог — главное украшение всех рыбных ресторанов на Лесбосе.
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

За это время подготовьте маринад: чашка оливкового масла, пара столовых ложек бальзамика, грубомолотый черный перец, сок пары лимонов и одного апельсина. Сухие травы (орегано, тимьян, базилик, розмарин) разотрите, посолите, добавьте пару раздавленных зубчиков чеснока, рубленую петрушку. Плоской частью ножа разомните перец горошком.

Когда осьминог совсем остынет, нарежьте его на куски и полностью погрузите их в маринад.

И забудьте о нем на пять-шесть часов минимум. А утром обжарьте на сухой сковороде свежайший багет, окуните его в маринад и ешьте с осьминогом.

Осьминог с картофелем

На 1,5-килограммового размороженного осьминога — четыре картофелины, полкило помидоров черри, целую луковицу, морковку, оливок или маслин — стакан, чеснок и много трав: свежие петрушка и базилик, веточку розмарина — можно сухого, орегано.

Овощи, кроме помидоров и лука, порубите на крупные кубики, морковь — половинками кружков, осьминога — кусками.

Положите все это хозяйство в большую толстостенную кастрюлю, добавьте полчашки оливкового масла (а возможно, что у вас найдутся и вяленые на солнце помидоры в оливковом масле — их тоже), пересыпьте все сухими и свежими травами, парой лавровых листов, рубленым чесноком, солью, добавьте оливок, аккуратно перемешайте.

Накройте крышкой и поставьте на средний огонь. Как только по кухне поползут искусительные запахи — отгоняйте всех от крышки! Ни за что ее не открывайте!

И вот через полчаса этого мучения разливайте по бокалам охлажденное вино, выключайте огонь и раскладывайте осьминога по тарелкам.

Тушеный осьминог с овощами.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
На швартовке в крошечной марине Пали на острове Нисирос я как-то увидела английскую пару — старичка и старушку, которые аккуратно вошли на лодке в марину, бросили швартовы и отправились на берег.

И мне стало понятно, что это может продолжаться всегда. Она бросала якорь, он стоял за штурвалом. Потом я разговорилась с ними на берегу. Они рассказали, что вот уже три недели идут с юга Британии, посетили множество мест и стараются каждый год так вдвоем проводить время. Оба выучились на шкиперов, когда им было за 70.

Город Мандраки со стен монастыря Панагиас Спилианис (Богородицы Пещерной), остров Нисирос.
Город Мандраки со стен монастыря Панагиас Спилианис (Богородицы Пещерной), остров Нисирос.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Остров Нисирос, город Мандраки.
Остров Нисирос, город Мандраки.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Остров Нисирос, город Мандраки.
Остров Нисирос, город Мандраки.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Остров Нисирос, город Мандраки.
Остров Нисирос, город Мандраки.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
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Город Мандраки со стен монастыря Панагиас Спилианис (Богородицы Пещерной), остров Нисирос.
© Фото : из личного архива Анны Лисовец

Я хочу увидеть своими глазами то, что видел мой брат, и даже больше. Для этого нужна постоянная морская практика и повышение квалификации — как у моих знакомых яхтсменов.

Не знаю, как повернется жизнь, но мне неинтересно толкаться у стола в отеле с тарелкой среди тучных мужчин и молодящихся женщин — я лучше потолкаюсь на лодке у входа в марину или в плотном трафике у крупных портов.

Надеюсь, моей жизни мне на все это хватит.

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