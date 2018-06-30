Например, на яхте сложно разместить большой чемодан, правильнее взять с собой мягкую или специальную яхтенную сумку. Обязательны солнечные очки (лучше поляризованные), головные уборы, крем с высокой солнцезащитой, средства от укачивания, специальная обувь, влагозащитная куртка, рубашки не только с коротким, но и длинным рукавом — чтобы не сжечь руки под солнцем.

Самые распространенные повреждения на яхте — легкие царапины и ушибы. Лучшее средство от этого — мази серии «Скорая помощь».

Что нельзя брать с собой: споры о политике, религии, сексуальных предпочтениях, партиях, ненависть, осуждение — все это должно остаться на берегу.