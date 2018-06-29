В Турции опасный серпантин сделают достопримечательностью

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Серпантин Деребаши на северо-востоке Турции, который часто называют самой опасной дорогой в мире, вскоре станет одним из популярных туристических направлений, сообщает Anadolu.
Некоторые участки серпантина на горе Соганлы высотой 3500 метров над уровнем моря гораздо более опасны, чем печально известная "Дорога смерти" в Боливии, однако это – самый короткий путь между провинциями Трабзон и Байбурт.
Зимой здесь нередки туманы, гололед, камнепады и сход лавин, из-за чего власти закрывают движение на полгода, но, между тем, путешествие по серпантину благодаря открывающимся видам оставляет неизгладимые впечатления у местных и иностранных туристов.
"Мы ведем работу по созданию туристической инфраструктуры региона, готовимся к организации поездок туристов по серпантину", — сказал глава Управления культуры и туризма провинции Трабзон Али Айвазоглу.
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