МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Ольга Цынская. Авиаблогер Артем Каширин в интервью РИА Новости рассказал, что такое споттинг, как с пользой провести время при длительных пересадках, и сравнил бизнес-классы авиакомпаний, летающих в Москву.

© Фото : Артем Каширин Air Baltic, Bombardier CS300 © Фото : Артем Каширин Air Baltic, Bombardier CS300

— Споттинг — это прекрасное хобби, заключающееся в наблюдении за самолетами и ведении их учета. Это увлечение возникло в Англии, и основным инструментом был бинокль, а регистрационные номера самолетов записывались в блокнот.

Прогресс шагнул вперед, сейчас я фото с регистрационными номерами выкладываю в Instagram.

О самолетах и путешествиях я мечтал с детства, после первого полета на огромном Ил-86 из Сочи в Москву.

© Фото : Артем Каширин Belavia Airlines, Boeing 737-300 © Фото : Артем Каширин Belavia Airlines, Boeing 737-300

Как только я увидел тот самолет, понял — это любовь. А когда меня вжало в кресло при наборе скорости — это уже был чистый кайф.

Прошло достаточно много времени, я открыл абсолютно случайно социальную сеть Instagram и увидел, что фотографировать и "быть с самолетами" можно не только несколько раз в год, во время полетов в отпуск и командировки, а когда захочется и в любом настроении.

© Фото : Артем Каширин Air France, Airbus A319-100 © Фото : Артем Каширин Air France, Airbus A319-100

С тех пор я создал личную историю влюбленного в небо и самолеты человека. Продолжаю ее уже около пяти лет.

Я нашел для себя самый настоящий "антистресс" — ведь любая работа, и моя в том числе, требует много эмоциональных затрат. И я счастлив, что обрел новых знакомых и друзей, а самое главное — огромный мир общения со своими читателями. Я всегда был романтичным мечтателем, и, пожалуй, увлечение небом — это лучшее хобби.

© Фото : Артем Каширин Air Astana, Airbus A320neo © Фото : Артем Каширин Air Astana, Airbus A320neo

— Сегодня меня могут пригласить на передачу нового Airbus A320neo авиакомпании в Тулузе, а завтра я уже гуляю по Праге и ищу то неизведанное, о чем можно написать. Или изведанное, но о чем я пишу, пропуская через свои, чрезмерные иногда, эмоции.

А вообще я люблю путешествовать по стране, люблю Европу (Францию, Германию, Испанию и Италию, Чехию, Венгрию и другие страны), Дубай, люблю узнавать новое для себя, летать разными авиакомпаниями и — конечно, если есть свободное время — заниматься споттингом в новых для себя местах.

© Фото : Артем Каширин S7 Airlines, Airbus A320neo © Фото : Артем Каширин S7 Airlines, Airbus A320neo

— В любую поездку я обязательно включаю посещение аэропорта для споттинга — безумно интересно заниматься этим в других странах. Да и каждый пассажир, который совершает длительную пересадку, скажем, во Франкфурте, может себе это позволить, постояв несколько часов на обзорной площадке аэропорта (как правило, это бесплатно).

Я заранее ищу местных споттеров в Instagram и спрашиваю их о самых интересных точках для съемки.

Но, кстати, есть и города, где такие съемки не приветствуются, например Дубай.

© Фото : Артем Каширин Qatar Airways, Airbus A350-1000 © Фото : Артем Каширин Qatar Airways, Airbus A350-1000

— Что касается самих полетов — это мой самый любимый вид отдыха. Все начинается с прогулки по зданию аэропорта. Традиционный, самый эмоциональный кофе — и в самолет, где меня обязательно ожидает место у окна. Я полон эмоций, предвкушая взлет и подъем на высоту десять тысяч метров или выше.

В основном я, конечно, путешествую экономическим классом, но иногда — бизнес-классом. У авиакомпаний, которые летают в Россию, он очень разный.

© Фото : Марина Лысцева В симуляторе Boeing 737 © Фото : Марина Лысцева В симуляторе Boeing 737

Широкие сиденья в узкофюзеляжных самолетах есть почти у всех российских и азиатских авиаперевозчиков.

А вот у европейских — сиденья бизнес-класса чаще такие же, как в экономическом, только посередине нет места.

Бизнес-класс — это, конечно, удобно: бизнес-лаунжи, приоритетные посадка в самолет, паспортный контроль, выдача багажа, и это еще не полный список. Что касается стюардесс, то они всегда красивые — независимо от класса салона или авиакомпании.

© Фото : Артем Каширин Артем Каширин со стюардессой © Фото : Артем Каширин Артем Каширин со стюардессой

— Случаются и курьезы. Бывает, пройдешь большой путь к взлетно-посадочной полосе, а ее могут поменять из-за направления ветра, и все впустую.

Также порой просят не фотографировать за пределами аэропорта. Я обычно не спорю, ищу другое место.

А бывает, долго ждешь интересный борт — обрушивается ливень, и не получается сделать хороший кадр.

© Фото : Артем Каширин Rossiya Airlines, Boeing 747-400 © Фото : Артем Каширин Rossiya Airlines, Boeing 747-400

— Заниматься споттингом и любить небо, конечно, я буду всегда. На официальных споттингах в аэропорту или за его территорией собираются люди разных профессий и возрастов. Всех объединяет одно — любовь к небу и самолетам.

Так что не забывайте смотреть на небо — это может быть очень интересно!