Отели Шарм-эль-Шейха страдают от демпинга

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Шарм-эль-Шейхе вновь просят правительство страны вмешаться в вопрос ценообразования местных отелей, сообщает Profi Travel.
Шарм-эль-Шейх, некогда самый популярный и большой египетский курорт на Красном море, по-прежнему находится в кризисе из-за отсутствия российских и британских туристов, доля которых составляла в высокий сезон 40% и 25%, соответственно.
По словам Рами Ризкалла, председателя комитета по маркетингу и развитию туризма курорта, среди тех гостиниц, которые в "погоне за клиентом" предлагают цены по 15 долларов вместо 100 долларов за ночь, есть и пятизвездочные отели с "громкими именами". По его мнению, подобная политика отрицательно сказывается на качестве обслуживания и негативно влияет на имидж курорта, а также не способствует росту доходов региона.
В этой связи Ризкалла призвал Минтуризма страны к установлению на государственном уровне минимальных цен на размещение, предложение ниже которых должно быть наказуемым. По его мнению, цена на комнату в отеле 5* должна быть не ниже 50 долларов за ночь.
По оценке эксперта, в настоящее время в Шарм-эль-Шейхе лидерами по количеству прибытий являются туристы из арабских стран, особенно из Саудовской Аравии. На втором месте сами египтяне, на третьем — украинцы.
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