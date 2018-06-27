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Мост сделал свое дело: на пляжах Крыма аншлаг, но места хватит всем
20:2227.06.2018
09550
Крым. Пляж. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Крымский фотограф и блогер Александр Кирьяков опубликовал снимки и видео пляжей Судака: таким крымчанам запомнится этот июнь.

Впечатляющий эффект

Женщина на Театральной площади в Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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С начала года в Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов

"Впечатляющий июнь заканчивается эффектом заполненных пляжей, набережной, автодорог и заведений общественного питания, – пишет Александр Кирьяков. — Все эти приезжие — живут, кушают, ходят, ездят, смотрят, покупают, пробуют, фотографируют, плавают, загорают, спят, пьют, закусывают даже, а ещё и детей с собой к морю привезли! И это только первый летний месяц, это при том, что в стране ЧМ-2018 и все наши смотрят футбол!"

О том, что изменилось, после открытия Керченского моста, его коллега, блогер Алена Бардовская сняла ролик. Его посмотрели более 130 тысяч человек, а об отдыхе в Судаке — более 600 тысяч пользователей.

Море греется, сезон продолжается

Июль, мнению Александра Кирьякова, будет еще более жарким, в Крым поедут те, кто отложил отдых из-за чемпионата мира. "Здесь без прогнозов очевидно. Лето затеялось событийным и насыщенным — первый месяц стал показательным, а далее — море греется, сезон продолжается", — пишет фотограф.

Курортный патруль

Беспокоиться о том, что при таком скоплении отдыхающих, на пляжах может оказаться небезопасно, не стоит. Как сообщает фотограф, работает "Курортный Патруль — реальный и эффективный".

"Служба наблюдения за порядком на пляже в городке Судак. Кто будет себя плохо вести у моря — получит отметку в виде sms на голову или голую спину", — поясняет автор фотографий.

Места хватит всем

Для тех, кто предпочитает "дикий" отдых, в Крыму тоже есть, где развернуться. Например, на скалах горы Алчак в Судакской бухте.

Это излюбленные места для ныряния и плавания в море у местной молодёжи. "Тропа чистая, удобная, мостик над обрывом на своём месте, мусор убирается, туристы ходят", — пишет Александр Кирьяков. Он поясняет, что есть городское побережье, а есть дикие пляжи, их в районе Судака  — десяток километров.
"Морское, Весёлое в Кутлакской бухте, Новый Свет, Уютное, сам город за горой Алчак, Капсельская бухта  и берег у мыса Меганом, Бугаз, Солнечная Долина и далее Лисья бухта, — перечисляет фотограф. — Выбор огромен и достаточно всем места".

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Мексика
3
Швеция
Матч окончен
2
Республика Корея
0
Германия
Матч идёт
0
Швейцария
0
Коста-Рика
Матч идёт
0
Сербия
0
Бразилия
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