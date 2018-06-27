С начала года в Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Крыму с начала года по состоянию на 22 июня отдохнули 1 миллион 642 тысячи туристов, что на 24,7% выше аналогичного уровня прошлого года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым.
Треть гостей прибыли по Крымскому мосту: только с 16 мая по 21 июня включительно по нему въехало 276 тысяч 652 автотранспортных средства, в том числе 2 тысячи 495 туристических автобусов.
Как и в прежние годы, 49-50% отдыхающих предпочитают останавливаться на Южном берегу Крыма, Западное побережье выбирают 27% туристов, Восточное – 11%. Средняя загрузка средств размещения составляет более 60%, однако многие крупные отели уже загружены на 100% до сентября.
"Сейчас уже запланирован ряд мероприятий по продвижению Крыма и увеличению заполняемости в межсезонье. Увеличение процента круглогодичной загрузки – это путь к снижению стоимости отдыха в высокий сезон", — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
По его словам, Крым по-прежнему лидирует после Московской области, среди других регионов России по количеству отелей, классификация для которых пока является добровольной. Так на данный момент проведена классификация 129 средств размещения на 8 900 номеров. Среди них 7 отелей "5 звезд", 30 объектов "4 звезды", 54 объекта "3 звезды", 21 объект "2 звезды", 2 объекта "1 звезда" и 15 объектов "без звезд".
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