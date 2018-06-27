Поезд или самолет? Какой транспорт выбирают россияне

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Лишь каждый пятый пассажир, который собрался в поездку на дальнее расстояние, выбирает поезд, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий изучил статистику ж/д отправлений и авиаперелетов по России с начала года и составил рейитнг маршрутов с предпочтением поезда или самолета. При анализе учитывались лишь поездки на расстояние свыше 1 000 километров. В список попали только те маршруты, по которым можно перемещаться и поездом, и самолетом.
На вершине рейтинга с предпочтением поезда разместился маршрут Санкт-Петербург — Белгород. Около 87 % пассажиров выбрали путешествие на поезде, а остальные — перелет. В списке популярных и обратный путь Белгород — Санкт-Петербург (поезд выбирают 85% пассажиров, а остальные —самолет). На третьем месте путешествие из Саратова в Санкт-Петербург и обратно (едут на поезде 84% и 81% пассажиров соответственно).
Рейтинг маршрутов с предпочтением самолетов возглавляет путешествие из Москвы в Минеральные Воды и обратный путь. Около 95% пассажиров отправляются туда по воздуху и только 5% выбирают поезд. На третьей строчке Краснодар — Москва (перелет выбирают 92% путешественников).
В среднем по всем российским направлениям, куда едут поезда и летают самолеты, цены на железножный транспорт ниже. Средняя цена билета на поезд по России 4,7 тысячи рублей, авиаперелета — 9,4 тысячи (в одну сторону). При этом на направлениях, где пассажиры предпочитают ж/д, билеты на поезд намного дешевле, чем на самолет. Для маршрутов, где пассажиры предпочитают авиацию, цены примерно одинаковые на поезд и на самолет.
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