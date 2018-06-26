В Индии поженили двух лягушек и теперь ждут дождь

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Индии провели ритуальную свадьбу лягушек для того, чтобы уговорить богов дождя положить конец засушливой погоде, сообщает NDTV.
Торжественная церемония прошла в провинции Бунделкханд, где уверены, что земноводные могут умилостивить Индру – бога-покровителя дождя.
"Поверье о том, что свадьба лягушек может умилостивить Индру, существует очень давно, а мы очень страдаем от жары", — заявили организаторы.
Wedding of two frogs organized as part of a ritual held in Chhattarpur to 'please rain gods'. Madhya Pradesh Minister Lalita Yadav who was also present says' We have prayed to god for rain in drought hit Bundelkhand region and for the welfare of our farmers' (22.6.18) pic.twitter.com/q2qxz7taZi— ANI (@ANI) 24 июня 2018 г.
Такая же церемония ранее была проведена в городе Варанаси, только там использовали игрушечных лягушек, а не настоящих.
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