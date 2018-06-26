В Тобольске прошел фестиваль малых туристских городов России

ТЮМЕНЬ, 26 июн — РИА Новости. Представители 65 российских городов, а также делегации Греции и Болгарии приняли участие в IV Фестивале малых городов России в Тобольске, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Фестиваль призван стать моделью для культурного обновления малых городов России. С туристическим потенциалом своих городов жителей Тюменской области и участников фестиваля познакомили гости из Боровска, Гороховца, Елабуги, Ельца, Каргополя, Кунгура, Мышкина, Соликамска, Суздаля, Тарусы, Енисейска, Углича и Ялуторовска", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас принято решение присвоить фестивалю международный статус и в 2019 году пригласить на него делегации Греции, Болгарии, Италии, Франции и других стран. Фестиваль в Тобольске стартовал в день 431-ой годовщины образования города и был посвящен знаменитым сибирякам — Александру Алябьеву, Дмитрию Менделееву, Петру Ершову и другим.

"Тобольск называют отцом городов сибирских, в нем органично переплетается прошлое, настоящее и будущее. Он обладает богатым историко-культурным наследием. В то же время, Тобольск становится современным крупным нефтехимическим центром. Это дает ему энергию для развития, открывает новые возможности для тоболяков. Город становится драйвером экономического развития всей Тюменской области", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

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