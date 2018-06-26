В Крыму пройдут рыцарские бои

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Традиционный международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем" начнется в Судаке в июле, сообщает Visit Crimea.
Фестиваль будет проходить по пятницам, субботам и воскресеньям с 13 июля до 19 августа. При этом первый месяц посвящен групповым рыцарским боям "пятеро на пятерых", а август – постановочному массовому сражению "Бугурт".
В каждый день мероприятия будут работать город мастеров с гончарами и кузнецами, средневековые развлечения — метание топоров и кинжалов, аттракционы – бои на тамбарях и бои с рыцарем.
"Место для проведения фестиваля "Генуэзский шлем" выбрано не случайно. Судак – один из древнейших городов Европы (в 2012 году город отпраздновал своё 1800-летие). Судакская крепость словно создана для рыцарских фестивалей: великолепные природные ландшафты, экзотика хорошо сохранившихся фортификационных сооружений, романтика моря, плюс богатейшая история города", — сообщают организаторы.
Ежегодно летом в мероприятии принимают участие от 300 до 850 рыцарей – членов клубов, которые занимаются исторической реконструкцией. На фестивале представлено более 80 клубов из России, Украины, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Венгрии.
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