МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Алтайские здравницы заполнены практически на сто процентов, говорят туроператоры. Хотя санаторное лечение довольно дорогое — от трех-четырех тысяч рублей в сутки плюс недешевый авиаперелет, россияне охотно едут поправлять здоровье на Алтай.

Тут пьют лечебные травяные настои, бальзамы и минеральную воду, купаются в термальных источниках, лежат в соленых озерах и обмазываются грязью. Регион также славится пантовыми ваннами. О том, где в России свое Мертвое море, чем алтайские здравницы отличаются от европейских и зачем маралам срезают рога, — в материале РИА Новости.

Мест почти нет

Оздоровительный и лечебный отдых на Алтае очень востребован у туристов. "Запросы на лечение к нам поступают регулярно, но мест в санаториях почти нет, — говорит руководитель российского проекта компании Anex Tour Кристина Царева. — Там очень хорошая заполняемость".

"В основном сюда едут самостоятельные туристы. Самый большой минус — достаточно высокая стоимость перелета, — отмечает представитель туроператора "Алеан" Андрей Рябов. — Да и проживание недешевое". По его словам, возможность приобрести путевку еще есть.

В самих здравницах поясняют, что среднегодовая загрузка санаториев достигает 80%, а летом и все 100%.

"Здесь более двух тысяч разнообразных растений, многие — целебные. Тут обитают маралы — олени, из чьих рогов изготавливают уникальные препараты. Нашу Мекку горнолыжного туризма — Белокуриху — постоянно признают лучшим курортом федерального значения", — говорит заместитель начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям Елена Евсюкова.

Кстати, меньше месяца назад курорт вновь подтвердил титул, в седьмой раз одержав победу в этой номинации на Всероссийском форуме "Здравница-2018".

Лечить человека в целом

Естественные термальные азотно-кремнистые радоносодержащие минеральные воды Белокурихинского месторождения обладают уникальными свойствами и применяются для лечения многих заболеваний. Минеральная вода помогает повысить иммунитет, улучшить кровообращение, обменные процессы, усилить барьерную функцию лимфатической системы, восстанавливает клетки и нарушенные функции внутренних органов.

Если нужно, водолечение дополняется физиотерапией, грязелечением и другими процедурами.

"У этой воды уникальный состав, в ней много минералов, практически нигде в мире такого нет, — объясняет начальник отдела продаж санатория "Россия" Александр Дуганец. — Можно сказать, мы лечим весь организм".

"География наших клиентов расширяется ежегодно. Чаще всего сюда едут из ближайших регионов, очень любят нас граждане Казахстана. Увеличивается и число гостей из Европы", — рассказывает главный врач санатория "Белокуриха" Оксана Корвякова.

В санатории 72 врача 34-х специальностей, широкие диагностические возможности.

"Делегация врачей из Германии отметила, что у них структура курортной отрасли узкоспециализированная: "Мы в одном санатории правую коленку лечим, а в другом — левую". У нас же лечат человека в целом, со всеми болезнями. Назначается такой комплекс, чтобы, помогая одному органу, не навредить другому", — поясняет главврач.

Нужно подождать

Санатории Белокурихи помогают при многих заболеваниях. "Бывало, пара долго не может завести ребенка, а после отдыха и процедур — получается", — рассказывает Александр Дуганец.

Правда, врачи предупреждают: через пять-семь дней после начала лечения минеральной водой хронические болезни обычно обостряются.

"Один из пациентов был страшно возмущен тем, что, по его словам, приехал сюда здоровее, чем уезжает. Вернулся через год и извинился, — вспоминает Оксана Корвякова. — Сказал: я очень плохо себя чувствовал, но потом у меня все прошло, я год прожил, не вспоминая о болях в суставах и спине".

Даже если стоимость путевки возрастает, люди все равно пытаются найти необходимые средства. Некоторые откладывают деньги на поездку целый год. Больше половины клиентов санаториев возвращаются.

Мертвое море на Алтае

Интересно лечение и на озерах Алтая. В чем-то регион может даже заменить Израиль с его знаменитым на весь мир Мертвым морем.

Глубочайшее алтайское озеро Яровое находится на высоте 80 метров над уровнем моря в западной части Кулундинской равнины.

© Фото : Public domain Вид на Большое Яровое озеро © Фото : Public domain Вид на Большое Яровое озеро

Озеро известно своей горько-соленой минерализованной водой и лечебными иловыми грязями.

Вода в Яровом по составу почти такая же, как в Мертвом море, и обладает ярко выраженными лечебными свойствами.

А еще на Алтае есть Малиновое озеро, его тоже сравнивают с Мертвым морем.

Правда, Кристина Царева отметила, что санатории на озерах не такие обновленные, как, например, на курорте Белокуриха. Тем не менее туроператор рассматривает возможность начать с ними сотрудничество в следующем году.

Да и ситуация меняется. "С каждым годом на Алтае все больше здравниц, каких-то оборудованных мест уже не просто для отдыха, но и для лечения, я это вижу", — комментирует положение дел Татьяна Ивкина, директор по связям с общественностью и рекламе крупной металлургической компании.

"Бульон" из оленьих рогов

Едут на Алтай и за оздоровлением с помощью маралов, а точнее их крови, которая циркулирует в еще не окостеневших рогах — пантах.

Их спиливают в конце весны и в начале лета, процедура для оленя крайне неприятная, но, по словам алтайцев, безопасная.

Потом рога вываривают, и из этого "бульона" делают ванны. Порошок из пантов добавляют в бальзамы, косметические средства.

Говорят, что алтайские целители с древности применяли пантовые ванны как одно из эффективных средств восстановления организма. Сторонники этого метода считают, что панты полезны при заболеваниях суставов, вегетососудистой дистонии, неврозах, кардиологических нарушениях, желудочных, кожных заболеваниях. Также панты помогают избавиться от никотиновой и алкогольной интоксикации.

Бронировать оздоровительные центры, предлагающие пантовые ванны, эксперты советуют заранее. Одна ванна стоит от 800 рублей, средняя продолжительность курса — десять процедур.

Но врачи не рекомендуют объединять пантовые ванны с лечением минеральными водами, грязями и другими методиками.