Без чувства юмора не смотреть: фото на пляже как инструкция для девушек

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Фотограф Виктор Водолазький и художник Тимофей Трефилов, который выступил моделью, опубликовали юмористическое пособие для девушек, как правильно позировать на пляже.

"Ты зря провела лето, если у тебя нет таких фоточек", — пишет Виктор Водолазький.

Публикация от Виктор Водолазький (@vodolazkyvictor) 14 Июн 2018 в 2:01 PDT

"В общем, на веселые творческие проекты реально пробивает. Людям без чувства юмора смотреть строго воспрещается", — предупреждает фотограф.

Публикация от Виктор Водолазький (@vodolazkyvictor) 12 Июн 2018 в 2:00 PDT

В социальных сетях необычная фотосессия вызвала много восторгов. Восхищались и моделью, и фотографом и, что самое главное, — купальником. В Facebook пользователи оставили почти тысячу комментариев и более шести тысяч раз поделились записью.

Наталья Самохвал: "Молодцы!!! Отличное чувство юмора у ребят и модель в теме".

Анна Борисенкова: "Волшебно! Очень позитивно, по-доброму и с настроением. Ну и фотки отличные, конечно. А уж модель — ну просто бездна обаяния! Нельзя не улыбнуться в ответ".

Главной интригой фотосессии стал вопрос, где же достать такой купальник.

Светлана Балабанова: "Присоединяюсь к восторженным откликам! А теперь вопрос: где купить такой купальный костюм?! Вот такого большого размера".

Увы, оказалось, что это невозможно, костюм шили на заказ.