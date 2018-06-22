В Иерусалиме пройдет юбилейный Фестиваль света

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. С 27 июня по 5 июля в Старом городе Иерусалима пройдет десятый Фестиваль света, сообщает министерство туризма Израиля.

Традиционно, фестиваль доступен для свободного посещения.

Он будет проходить с 20:00 до 23:00 с воскресенья по четверг и с 21:00 до 00:00 по субботам.

В эти дни жители и гости столицы Израиля смогут насладиться красотой Старого города, чей облик преобразится благодаря удивительной игре света. Для гостей мероприятия доступны маршруты, подсвеченные разными цветами, которые будут направлять посетителей от одной уникальной световой инсталляции к другой.

В этот раз на фестивале будут представлены 35 арт-объектов, включая "Лес из Света", созданный из 1900 светящихся ветвей, а также интерактивную десятиметровую граффити-стену из воды и света. Световые инсталляции – творения как израильских, так и зарубежных художников из Австралии, Китая, Германии, Филиппин, Финляндии, Марокко, Франции, Бельгии, Великобритании и Польши.