МИД выпустил рекомендации для российских туристов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. МИД России рекомендует россиянам страховаться, избегать опасных маршрутов и стран, сообщает Ростуризм.
МИД и Ростуризм в преддверии летних отпусков призывают российских туристов избегать экстремальных и опасных для пребывания маршрутов, стран, мест, точек и т.д.
"За границей необходимо соблюдать элементарные нормы разумной осторожности, уважать положения местного законодательства, традиции и обычаи тех стран, куда направляются россияне", — предупреждает ведомство.
Еще одна рекомендация — не забывать заключать договор добровольного медицинского страхования.
Представителям туристических компаний МИД рекомендует обращать внимание российских путешественников на необходимость оформления этого важного для выезжающих за рубеж документа.
"Любое оказание медицинских услуг вне страховки стоит дорого, и зачастую их оплата ложится непосильным финансовым бременем на человека, — поясняет МИД России. — Поэтому настоятельно просим перед выездом за рубеж предусматривать приобретение медицинской страховки".
Следует учитывать, что страхование детей, пожилых людей, граждан, имеющих хронические заболевания, беременных женщин, любителей экстремального отдыха при выезде за границу имеет свои особенности.
Не надо забывать, что действие страхового полиса не распространяется на случаи, произошедшие в результате нарушения законодательства или пребывания застрахованного лица в нетрезвом состоянии.
Также ведомство сообщает, что "хорошим подспорьем для выезжающих за границу является разработанное Ситуационно-кризисным центром МИД России мобильное приложение "Зарубежный помощник", которое содержит важные рекомендации на случай возникновения различных инцидентов".
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