Британские ученые выяснили, кто сидел за столом короля Артура, и удивились

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В замке Тинтагель был найден камень с 1300-летними надписями на латыни и греческом, а также христианскими символами, свидетельствующими о том, что состав рыцарей Круглого стола был более многонациональным, чем принято считать, сообщает Daily Mail.

Вместе с камнем, служившим подоконником средневекового окна, в замке Тинтагель, неразрывно связанном с легендой о короле Артуре, были найдены раковины устриц, турецкие чаши, стеклянные бокалы из Испании, относящиеся к тому же историческому периоду.

В мире очень редко встречаются сохранившиеся надписи раннего Средневековья, поэтому эта находка сама по себе очень необычна.

"Стиль письма и используемый язык, а также христианские символы, демонстрирующие наличие контактов со Средиземноморьем, дают нам ценные сведения о культуре тех, кто жил в Тинтагеле в седьмом веке", — говорит эксперт из Лондонского университета Мишель Браун.