Возможность побыть волком: в Беловежской пуще открыли необычную вакансию

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В крупнейшей природоохранной организации Белоруссии ищут "энергичного специалиста по коммуникациям, который готов вести социальные сети и волчий блог", сообщает Vacinartmsk.com.

Будущего специалиста ожидают два проекта — совместная программа Беловежской пущи и Франкфуртского зоологического общества в поддержку заповедности и природоохранный проект для Полесья.

Успешный кандидат, который должен знать русский, английский и белорусский языки, сможет работать удаленно или в офисе в Беловежской пуще (или в офисе в Минске) с командировками в Полесье.