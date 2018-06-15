Для поездки в Канаду россиянам придется сдавать отпечатки пальцев

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Для получения визы в Канаду с 31 июля гражданам РФ придется проходить процедуру сдачи биометрических показателей, что, по оценкам туроператоров затормозит и без того небольшой турпоток по направлению, сообщает АТОР.

Канада с 31 июля 2018 года будет требовать биометрические данные (отпечатки пальцев и фото) для оформления виз, разрешений на работу или учебу у граждан 150 стран мира, включая Россию, Европу, Африку и Ближний Восток. Заявители из стран Азии и Америки будут предоставлять биометрию, начиная с 31 декабря 2018 года. В настоящее время биометрия необходима лишь визитерам из 30 государств.

В случае повторяющихся поездок в Канаду заявители должны будут сдавать биометрические данные каждые 10 лет. От биометрии будут освобождены дети в возрасте до 14 лет, граждане в возрасте старше 79 лет и обладатели виз в США, которые путешествуют транзитом через Канаду.

По данным Министерства по иммиграции, делам беженцев и гражданства Канады, биометрические данные россияне смогут сдать в визовых центрах Канады в РФ, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Процедура обойдется в 85 долларов США, хотя обычно все расчеты по оформлению виз проходят в канадских долларах.