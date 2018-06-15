Чем пахнет Арктика: сезон ледокольных круизов к "макушке" Земли открыт

МУРМАНСК, 15 июн — РИА Новости, Анастасия Яконюк. Атомный ледокол "50 лет Победы" открыл 28-й туристический сезон в Арктике, отправившись из Мурманска к Северному полюсу со 121 туристом на борту. Впереди — 11 дней увлекательного путешествия, во время которого гости Арктики смогут увидеть морских животных, полюбоваться птичьими базарами, подняться в воздух на вертолете и воздушном шаре и даже окунуться в прорубь Северного Ледовитого океана на "макушке" планеты.
В отпуск на ледоколе
К услугам туристов здесь бассейн с забортной водой, сауна, бар, спортзал, где можно сыграть в волейбол или теннис, открытые палубы, которые идеально подходят для любителей селфи. Заблудиться на огромном ледоколе — дело нехитрое, и для удобства азиатских гостей здесь уже несколько лет назад все таблички, надписи, предупреждения и важную информацию перевели на китайский язык. Кроме того, в каютах заняли свои места туристы из США, Китая, Австралии, Австрии, Канады, Франции, Швейцарии, Индии, России и других стран.
Строгий капитан Олег Щапин, который ведет ледокол с туристами к полюсу уже седьмой раз, предупреждает: на увеселительный вояж нечего рассчитывать. "Маршрут — 11 дней. Там тяжелая ледовая обстановка, это не будет легкая прогулка — с 85 градуса северной широты остаточный лед, тяжелый, многолетний", — говорит Щапин и вспоминает, что однажды ледокол так и не добрался до полюса.
Впрочем, по словам начальника пассажирской службы компании фрахтователя "Quark Expeditions" Валентина Комисина, туристов привлекает и сам ледокол, они с удовольствием фотографируют красоты архипелага Земля Франца-Иосифа, белых медведей, моржей и касаток, любуются птичьими базарами, поднимаются в воздух на вертолетах и воздушном шаре.
"Это рейс не туристический, а экспедиционный — мы предупреждаем, что это не увеселительная прогулка. На борту проводятся лекции, показывают фильмы о животных, природе Арктики", — поясняет Комисин.
Фунчоза во льдах
"Пассажиры доставляют хлопоты…" — признается капитан и оставляет подробности для начальника пассажирской службы. Валентин Комисин, побывавший на полюсе без малого 20 раз, смягчает краски: туристы стараются быть дисциплинированными, но команде приходится считаться с особенностями культуры и менталитета, да и к тонкостям азиатской кухни пришлось приспособиться.
"У китайцев свой менталитет — в основном это касается питания: оно требует определенного набора продуктов, что мы и обеспечиваем — соусы, лапша рисовая фунчоза. Китайцы завтракают по-другому. У европейцев что? Бутерброд, яичница с беконом, а у китайцев — больше лапши, овощей паровых и так далее", — рассказывает Комисин.
Привыкли члены экипажа и к основательности, с которой туристы, прежде всего китайские, подходят к одному из главных видов деятельности в круизе — фотографированию. У каждого из 120 туристов в багаже — мощный фотоаппарат. Без хорошего объектива в Арктике — как без глаз: ни с медведем взглядом не встретиться, ни птичье оперенье не рассмотреть.
Поболеть за своих
Кстати, для болельщиков чемпионата мира по футболу на ледоколе обещали создать все условия. "У нас есть спутниковое ТВ, чемпионат мира туристы смогут посмотреть, кто захочет", — Комисин с улыбкой признается, что ему-то болеть некогда.
"Футбол? Конечно! Китай не играет. Буду болеть… ну, за Россию тогда", — смеется один из китайских туристов.
Цена за мечту
Менеджер-логистик туркомпании Владимир Селиверстов из города Кимры Тверской области — профессионал в своем деле. Кроме лекций и презентаций он обещает туристам катание на вертолетах и "зодиаках", высадки на побережье, наблюдение за животным миром Арктики и многое другое.
"Некоторые по второму разу приезжают, кто-то был в Антарктике. Им интересен и атомный ледокол, и Северный полюс. Некоторые копят по нескольку лет. А есть такие, кто по десять раз на полюсе был. Девчонка была одна из Японии — 10 лет копила, везде побывала…" — рассказывает Селиверстов.
Многие туристы, большинство из которых плохо говорит по-английски, цель поездки объясняет просто: Арктика — мечта, а на мечту денег не жалко. Они не сомневаются — в их случае цель оправдывает средства.
Запах Арктики
"Начиная с середины Баренцева моря мы начинаем нести научную вахту, ведем наблюдения за появлением всех представителей животного мира — моржи, медведи, птицы. В этом году мы будем осваивать новый метод проведения наблюдений — с использованием GPS-навигатора, фиксировать животных на наших электронных средствах", — рассказывает замдиректора нацпарка "Русская Арктика" Виктор Кузнецов.
Кроме того, исследователям предстоит продолжить работы, начатые в апреле по мечению белых медведей — сейчас предстоит отслеживать их миграцию. "Такого не бывает, чтоб никого не встретить. Хотя бы пять-шесть медведей встречается, а в этом круизе не меньше десяти должно быть: льда много", — Кузнецов признается, что с 2002 года не пропустил, кажется, ни одного рейса в Арктику.
Тем, кто своими глазами не видел арктические льды, он объясняет: техника научилась фиксировать все и в очень хорошем качестве: можно сделать фотографии, съемки, зарисовки, но запах Арктики передать невозможно.
"Там запах особый. Арктика пахнет морем, льдами, это надо почувствовать", — говорит замдиректора нацпарка.
Кроме того, в ходе первого рейса ледокол доставит экспедиционную группу сотрудников "Русской Арктики" на остров Гукера на Земле Франца-Иосифа. Шесть человек в течение лета будут принимать туристические группы в бухте Тихой, обеспечивать работу самого северного в мире почтового отделения и сувенирного магазина, продолжат работы по обустройству жилых зданий бывшей полярной станции Бухта Тихая (1929-1957) и помещения будущего визит-центра национального парка.
Нынешним летом запланировано совершить пять круизов к "макушке" планеты, последний отправится из Мурманска 31 июля. Круизы на Северный полюс компания начала в 1990 году. Тогда данный вид деятельности стал одной из возможностей загрузки мощностей атомного ледокольного флота. Туристические рейсы осуществлялись на атомоходах "Россия", "Советский Союз", "Ямал". После ввода в эксплуатацию ледокола "50 лет Победы" в 2007 году походы совершаются только на его борту.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.