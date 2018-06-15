Чем пахнет Арктика: сезон ледокольных круизов к "макушке" Земли открыт

МУРМАНСК, 15 июн — РИА Новости, Анастасия Яконюк. Атомный ледокол "50 лет Победы" открыл 28-й туристический сезон в Арктике, отправившись из Мурманска к Северному полюсу со 121 туристом на борту. Впереди — 11 дней увлекательного путешествия, во время которого гости Арктики смогут увидеть морских животных, полюбоваться птичьими базарами, подняться в воздух на вертолете и воздушном шаре и даже окунуться в прорубь Северного Ледовитого океана на "макушке" планеты.

В отпуск на ледоколе



Атомный ледокол "50 лет Победы", привыкший ломать тяжелый арктический лед для проводки судов в течение рабочего сезона, в период летних отпусков меняет специализацию, превращаясь в атомный туристический лайнер. Для гостей здесь оборудованы каюты трех классов — от обычных с относительно простыми бытовыми условиями до люксов с отдельными ванными и душевыми, кабинетом и спальней.

К услугам туристов здесь бассейн с забортной водой, сауна, бар, спортзал, где можно сыграть в волейбол или теннис, открытые палубы, которые идеально подходят для любителей селфи. Заблудиться на огромном ледоколе — дело нехитрое, и для удобства азиатских гостей здесь уже несколько лет назад все таблички, надписи, предупреждения и важную информацию перевели на китайский язык. Кроме того, в каютах заняли свои места туристы из США, Китая, Австралии, Австрии, Канады, Франции, Швейцарии, Индии, России и других стран.

Строгий капитан Олег Щапин, который ведет ледокол с туристами к полюсу уже седьмой раз, предупреждает: на увеселительный вояж нечего рассчитывать. "Маршрут — 11 дней. Там тяжелая ледовая обстановка, это не будет легкая прогулка — с 85 градуса северной широты остаточный лед, тяжелый, многолетний", — говорит Щапин и вспоминает, что однажды ледокол так и не добрался до полюса.

Впрочем, по словам начальника пассажирской службы компании фрахтователя "Quark Expeditions" Валентина Комисина, туристов привлекает и сам ледокол, они с удовольствием фотографируют красоты архипелага Земля Франца-Иосифа, белых медведей, моржей и касаток, любуются птичьими базарами, поднимаются в воздух на вертолетах и воздушном шаре.

"Это рейс не туристический, а экспедиционный — мы предупреждаем, что это не увеселительная прогулка. На борту проводятся лекции, показывают фильмы о животных, природе Арктики", — поясняет Комисин.

Фунчоза во льдах



Арктика манит, затягивает и удивляет любого, кто оказывается в ее владениях, но она не прощает безответственности и беспечности. Неопытным любителям северных круизов сначала придется пройти подробный инструктаж, потренироваться в шлюпочных авралах, запомнить, чего делать нельзя, а чего — категорически нельзя. И уж потом — наслаждаться арктической экзотикой.

"Пассажиры доставляют хлопоты…" — признается капитан и оставляет подробности для начальника пассажирской службы. Валентин Комисин, побывавший на полюсе без малого 20 раз, смягчает краски: туристы стараются быть дисциплинированными, но команде приходится считаться с особенностями культуры и менталитета, да и к тонкостям азиатской кухни пришлось приспособиться.

"У китайцев свой менталитет — в основном это касается питания: оно требует определенного набора продуктов, что мы и обеспечиваем — соусы, лапша рисовая фунчоза. Китайцы завтракают по-другому. У европейцев что? Бутерброд, яичница с беконом, а у китайцев — больше лапши, овощей паровых и так далее", — рассказывает Комисин.

Привыкли члены экипажа и к основательности, с которой туристы, прежде всего китайские, подходят к одному из главных видов деятельности в круизе — фотографированию. У каждого из 120 туристов в багаже — мощный фотоаппарат. Без хорошего объектива в Арктике — как без глаз: ни с медведем взглядом не встретиться, ни птичье оперенье не рассмотреть.

Поболеть за своих



Северный полюс — точка призрачная, и это повод для особого ритуала: на Северном полюсе туристы встают в хоровод вокруг полюса, где устанавливается флаг "North Pole", и фотографируются. Смельчаки окунаются в ледяную прорубь со всеми мерами предосторожности — тут главное не заболеть.

Кстати, для болельщиков чемпионата мира по футболу на ледоколе обещали создать все условия. "У нас есть спутниковое ТВ, чемпионат мира туристы смогут посмотреть, кто захочет", — Комисин с улыбкой признается, что ему-то болеть некогда.

"Футбол? Конечно! Китай не играет. Буду болеть… ну, за Россию тогда", — смеется один из китайских туристов.

Цена за мечту



Предупредить каждое желание туриста — задача сотрудников компании "Quark Expeditions". Искать клиентов для поездки на полюс не приходится — все билеты продаются задолго до круиза, ледокол, как правило, забит под завязку — и это несмотря на то, что атомоход отправляется к полюсу примерно пять раз за сезон, а цена билета начинается от "скромных" 20-25 тысяч долларов.

Менеджер-логистик туркомпании Владимир Селиверстов из города Кимры Тверской области — профессионал в своем деле. Кроме лекций и презентаций он обещает туристам катание на вертолетах и "зодиаках", высадки на побережье, наблюдение за животным миром Арктики и многое другое.

"Некоторые по второму разу приезжают, кто-то был в Антарктике. Им интересен и атомный ледокол, и Северный полюс. Некоторые копят по нескольку лет. А есть такие, кто по десять раз на полюсе был. Девчонка была одна из Японии — 10 лет копила, везде побывала…" — рассказывает Селиверстов.

Многие туристы, большинство из которых плохо говорит по-английски, цель поездки объясняет просто: Арктика — мечта, а на мечту денег не жалко. Они не сомневаются — в их случае цель оправдывает средства.

Флора и фауна Арктики © Ярослав Амелин Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016. © Ярослав Амелин Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016. © Шабалин Федор Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016 © Шабалин Федор Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016 © Ярослав Амелин Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016. © Ярослав Амелин Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016. © Андрей Ермаков Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016. © Андрей Ермаков Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016. © Андрей Ермаков Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015. © Андрей Ермаков Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015. © Андрей Ермаков Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Новая Земля. 2016. /

Запах Арктики



Помимо суетливых туристов, на борт атомохода поднимаются исследователи из нацпарка "Русская Арктика". В течение всего рейса четырем государственным инспекторам в области охраны окружающей среды предстоит следить за тем, как туристические группы соблюдают российское природоохранное законодательство. А также обеспечивать безопасность пассажиров судна во время высадок на территории островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

"Начиная с середины Баренцева моря мы начинаем нести научную вахту, ведем наблюдения за появлением всех представителей животного мира — моржи, медведи, птицы. В этом году мы будем осваивать новый метод проведения наблюдений — с использованием GPS-навигатора, фиксировать животных на наших электронных средствах", — рассказывает замдиректора нацпарка "Русская Арктика" Виктор Кузнецов.

Кроме того, исследователям предстоит продолжить работы, начатые в апреле по мечению белых медведей — сейчас предстоит отслеживать их миграцию. "Такого не бывает, чтоб никого не встретить. Хотя бы пять-шесть медведей встречается, а в этом круизе не меньше десяти должно быть: льда много", — Кузнецов признается, что с 2002 года не пропустил, кажется, ни одного рейса в Арктику.

Тем, кто своими глазами не видел арктические льды, он объясняет: техника научилась фиксировать все и в очень хорошем качестве: можно сделать фотографии, съемки, зарисовки, но запах Арктики передать невозможно.

"Там запах особый. Арктика пахнет морем, льдами, это надо почувствовать", — говорит замдиректора нацпарка.

Кроме того, в ходе первого рейса ледокол доставит экспедиционную группу сотрудников "Русской Арктики" на остров Гукера на Земле Франца-Иосифа. Шесть человек в течение лета будут принимать туристические группы в бухте Тихой, обеспечивать работу самого северного в мире почтового отделения и сувенирного магазина, продолжат работы по обустройству жилых зданий бывшей полярной станции Бухта Тихая (1929-1957) и помещения будущего визит-центра национального парка.

Нынешним летом запланировано совершить пять круизов к "макушке" планеты, последний отправится из Мурманска 31 июля. Круизы на Северный полюс компания начала в 1990 году. Тогда данный вид деятельности стал одной из возможностей загрузки мощностей атомного ледокольного флота. Туристические рейсы осуществлялись на атомоходах "Россия", "Советский Союз", "Ямал". После ввода в эксплуатацию ледокола "50 лет Победы" в 2007 году походы совершаются только на его борту.